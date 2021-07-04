Москва и ее обслуга врут всегда и во всем

Денис Казанский
Денис Казанский
Расследования / Мнения
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2,4 т.
Москва и ее обслуга врут всегда и во всем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Россия с уважением относится к суверенитету Украины и не имеет желания разместить свой флаг на ее территории".

Москва и ее обслуга врут всегда и во всем

На фото можно увидеть, как обстоят дела на самом деле. В самом центре захваченного Донецка, который Россия официально считает Украиной, на флагштоке развевается российский триколор.

Москва и ее обслуга врут всегда и во всем
Видео дня

Просто маленькое напоминание о том, что Москва и ее обслуга в Украине врут всегда и во всем.

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Источник:Фейсбук Дениса Казанского
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