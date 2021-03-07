Мошенники под видом врачей и полицейских отбирают все сбережения украинцев: как не стать жертвой

Во всех регионах Украины аферисты стали активно использовать схему "Родственник в беде". Шокированные жертвы преступников, поверив в самое плохое, отдают последние сбережения.

Мошенники звонят абсолютно незнакомым людям, говорят, что родной человек совершил преступление или же попал в больницу и потому срочно нужны деньги. Наиболее доверчивы пожилые люди, но среди пострадавших есть даже 10-летняя девочка.

Подробнее о том, как аферисты "разводят" украинцев – читайте в материале OBOZREVATEL.

На днях несколько таких преступлений произошли в Киеве. Одной из пострадавших оказалась 80-летняя женщина, которой на мобильный позвонил мошенник и представился сотрудником правоохранительных органов.

"Он сказал женщине, что ее дочь попала в больницу, потому срочно нужны деньги на операцию, и что он может сейчас подъехать забрать их. У женщины дома были сбережения в долларах и гривне на общую сумму около 55 тысяч грн., которые она и отдала", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

Этот же мошенник, представившись помощником следователя, обчистил и 71-летнего киевлянина. Аферист позвонил мужчине и сказал, что его родственница совершила ДТП и сбила человека, а для "закрытия дела" необходимо заплатить деньги. Во время встречи пожилой мужчина даже написал под диктовку мошенника заявление на руководство управления полиции с просьбой... закрыть уголовное производство. И отдал 20 тысяч гривен.

"После получения денег злоумышленник ушел, но через пару минут домой вернулся сын пенсионера. Он узнал о происшествии и побежал за фигурантом. Мужчине удалось задержать правонарушителя и он вместе со своим товарищем держал его до нашего приезда", – рассказал следователь Голосеевского управления полиции Михаил Жушман.

В Чернигове от подобного афериста-"правоохранителя" пострадала 84-летняя женщина. На ее мобильный позвонил неизвестный, представился следователем, а затем заявил, что внук пенсионерки сильно избил человека, на лечение которого срочно нужны деньги.

Взволнованная женщина отдала 14 тысяч гривен соучастнице мошенника, которую уже задержали полицейские.

На таких аферах попался и мошенник, который забрал все сбережения у двух жителей Николаева.

92-летней женщине на стационарный телефон позвонила "дочка", которая, плача, рассказала, что попала в ДТП и может остаться калекой. Затем трубку взял мужчина, представившийся лечащим врачом. Он сообщил, что его пациентка действительно может остаться инвалидом, а чтобы этого не произошло, нужно срочно сделать операцию. Плюс ко всему необходимо дорогостоящее лечение. Липовый врач утверждал, что деньги нужны немедленно и что за ними сейчас может подъехать человек.

Шокированная и расстроенная женщина отдала мошеннику за "спасение дочери" 30 тысяч гривен, шесть тысяч долларов и три тысячи евро.

В тот же день окрыленный успехом аферист "развел" еще одну жертву. Подобный рассказ об аварии, в которую попала "жена", и срочную операцию услышал и 82-летний мужчина.

Когда "врач" пришел в его квартиру, пожилому мужчине как раз позвонила жена. И пока пенсионер выяснял, все ли с ней в порядке, аферист украл 15 тысяч гривен и ювелирные изделия, а затем скрылся. После этого пострадавший человек сразу же позвонил в полицию.

Полицейские разыскали такси, на котором аферист ездил к своим жертвам и задержали подозреваемого. Во время обыска у 36-летнего мошенника нашли сотни тысяч гривен, которые тот забрал у стариков в этот день, а вот драгоценности он успел сдать в ломбард. За мошенничество преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Николаевские полицейские рассказали OBOZREVATEL, что проверяют подозреваемого на причастность к другим подобным преступлениям и устанавливают его сообщников. Правоохранители убеждены, что жертв намного больше.

Это нестандартное преступление, которое произошло в Чернигове, поразило полицейских. На мобильный телефон 10-летней девочки позвонил неизвестный и сказал, что ее папа и мама попали в беду. Ребенка сначала запугали тем, что может с ними произойти, а потом подсказали как решить все проблемы – конечно же, деньгами.

Перепуганная девочка взяла все сбережения, которые нашла (40 тысяч гривен, 350 долларов и 250 евро), и отдала мужчине, который приехал на автомобиле к ее дому.

Как выяснили правоохранители в ходе расследования, за деньгами к ребенку приезжал таксист, который принял заказ на поездку из Чернигова в Одессу. "Клиент" сообщил водителю, что в Чернигове к нему подойдет девочка и отдаст пакет, который и нужно привезти на другой конец страны.

Заказчик и его двое сообщников, которые промышляли этим и другими "разводами", находились в следственном изоляторе в Одессе. Во время обыска в камере нашли мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи.

Мошенники – хорошие психологи, они умеют убеждать. Аферисты знают, что узнав о беде, в которую попали близкие люди, родственники часто принимают поспешные решения.

Потому, если вам позвонили с сообщением о том, что ваш родной человек находится в полиции или больнице, обязательно спросите что-то личное. Например: фамилию и имя вашего близкого человека. В подавляющем большинстве случаев преступники этого не знают, так как звонят на случайные номера.

Уточняйте город, в котором произошла "беда": если вы находитесь в Киеве и ваш ребенок, к примеру, только полчаса как вышел из дому, а вам звонят и говорят, что это в Херсоне, то выводы налицо.

Также спрашивайте точное местонахождение вашего родственника – адрес и контактные телефоны. Например, дежурной части в отделении полиции или номер санпропускника в больнице. Говорите, что готовы сами подъехать на место и уже там отдать деньги.

Объясните детям и пожилым родителям, что важно не паниковать. К сожалению, в Украине сейчас вал подобных преступлений, когда аферисты отбирают последние сбережения.