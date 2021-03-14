Мошенники открыли охоту на украинцев: три самые опасные схемы и как уберечься

В последнее время Украину захлестнул вал преступлений, когда мошенники отбирают у людей последние сбережения. Аферисты играют на доверчивости и легко "зарабатывают" миллионы. О том, какие схемы наиболее распространены и как не стать жертвой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Одна из самых распространенных схем, которую сейчас массово используют преступники, – "Родственник в беде". Мошенники звонят на мобильные и городские телефоны, сообщают жертве, что ее родной человек совершил преступление и попал в полицию, или же в больницу после ДТП – потому срочно нужны деньги.

В Киевской области жертвой целой банды мошенников, которая "профессионально" занималась такими преступлениями, стала 80-летняя женщина. После звонка "сына", которому срочно понадобились "деньги на лечение", она отдала подъехавшим мошенникам все свои сбережения.

Через двое суток сотрудники уголовного розыска нашли аферистов. Ими оказались трое ранее судимых жителей Луганской и Киевской областей. Мошенникам уже предъявили подозрение: им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А в Киеве правоохранители задержали афериста. который всего за два дня выманил у женщин 150 тысяч гривен. Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, к 71-летней женщине позвонила "медсестра" и сообщила, что ее родственница в больнице после ДТП, а на операцию нужны деньги. Пожилая женщина назвала адрес и через некоторое время к ней приехал мужчина, которому она отдала все свои сбережения – около 1500 евро и 350 долларов.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого – 34-летнего уроженца Сумской области. Во время обыска в его съемной квартире полицейские нашли часть денег, которые он выманил у своих жертв.

Также правоохранители доказали причастность афериста и к совершению аналогичного преступления, которое произошло днем ранее на улице Милославской. Тогда 85-летняя женщина отдала мошеннику около 93 тысяч гривен. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

О других преступлениях по этой схеме OBOZREVATEL рассказывал тут.

Как не стать жертвой мошенника: первым делом нужно проверить правдивость информации. Спросите город, где произошло ДТП, или же название больницы, куда попал ваш родственник. Удостоверьтесь, что это не мошенник. Также позвоните родственнику (который якобы "попал в беду") или же на 102.

Еще одна любимая схема преступников – взять предоплату за несуществующий товар. Правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что "это просто клондайк, так как доверчивость людей не знает границ". Мошенники размещают предложение на различных сервисах объявлений, а дальше, как говорится, "дело техники".

Например, в Днепре долгое время орудовала мошенница, которая предлагала в сети приобрести корейскую косметическую продукцию. Конечно же, на условиях полной предоплаты. Покупатели переводили на счет женщины от 500 до 12 тысяч гривен за товар, а после оплаты ничего не получали. Ей уже предъявили подозрение, мошеннице грозит до восьми лет лишения свободы.

А в Киевской области задержали 30-летнюю аферистку, жертвами которой стали 37 пострадавших – они перевели ей 250 тысяч гривен. Женщина размещала информацию о продаже различных товаров на популярном сервисе объявлений, а затем требовала полную предоплату. После получения денег, злоумышленница товар, конечно же, не отсылала, и сразу меняла номер телефона.

Во время обыска по месту жительства мошенницы правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств: банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук и более 120 sim-карт мобильных операторов. Аферистке грозит до восьми лет лишения свободы.

В Ивано-Франковской области жертвой интернет-мошенника стала 35-летняя женщина, которая хотела приобрести автомобиль. На одном из сайтов нашла объявление о продаже Volkswagen Golf. Продавец убедил женщину, что необходимо внести 40 тысяч гривен предоплаты для оформления документов. Когда покупательница перевела деньги, то связь с мошенником сразу же оборвалась. Сейчас полиция разыскивает преступника.

По той же схеме лишился 50 тысяч гривен и житель Калуша: мужчина остался и без денег, и без автомобиля.

Как не стать жертвой мошенника: при покупке у непроверенного, не знакомого вам продавца не стоит делать предоплату за товар или услугу. Если же вы очень хотите совершить покупку, убедите продавца в своих намерениях и переведите 50-100 гривен, не больше. Также проверяйте, как давно зарегистрирован на сервисе объявлений аккаунт продавца, обязательно читайте отзывы о нем.

Еще одна распространенная схема мошенников – когда они выдают себя за сотрудника банка и пытаются узнать пароль, код вашей карты. Эта информация дает возможность украсть ваши деньги.

Таким видом мошенничества в подавляющем большинстве случаев занимаются хорошо организованные группы.

Так, в Запорожье полицейские пресекли деятельность колл-центра с месячным оборотом в два миллиона гривен. По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья, а помогали ей вести "бизнес" трое соучастников. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме поступлений, контроль технической стороны функционирования центра. Всего штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Мошенники звонили по номерам клиентских баз данных, купленных в DarkNet и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они выпытывали информацию о банковских картах и ​​счетах – просили реквизиты и CVV-код.

Полученные деньги мошенники переводили на электронные кошельки, на свои карты или подконтрольных им лиц, а в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Часть средств конвертировали в биткоины.

Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил "бизнесвумен" около двух миллионов гривен. Теперь преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Деятельность еще одного мошеннического колл-центра прекратила полиция Черниговской области. Аферисты также представлялись сотрудниками банков, но говорили своим жертвам, что кто-то снял деньги с их карточек. Для быстрого "возвращения" средств, человек должен был выполнить пошаговые указания мошенников. В частности, продиктовать все секретные цифры с банковской карты. Таким образом оператор колл-центра сам получал доступ к деньгам.

Во время обыска правоохранители обнаружили десятки ноутбуков и системных блоков, 4G модемов, мобильных телефонов, банковских карточек, sim-карт украинских мобильных операторов и черновые записи. Также выяснилось, что мошенники звонили не только по Украине, но за границу.