Мошенники открыли охоту на украинцев: три самые опасные схемы и как уберечься

Олег Шевченко
Олег Шевченко
Расследования
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мошенники Украина

В последнее время Украину захлестнул вал преступлений, когда мошенники отбирают у людей последние сбережения. Аферисты играют на доверчивости и легко "зарабатывают" миллионы. О том, какие схемы наиболее распространены и как не стать жертвой – читайте в материале OBOZREVATEL.

Аферисты выдают себя за детей и врачей

Одна из самых распространенных схем, которую сейчас массово используют преступники, – "Родственник в беде". Мошенники звонят на мобильные и городские телефоны, сообщают жертве, что ее родной человек совершил преступление и попал в полицию, или же в больницу после ДТП – потому срочно нужны деньги.

В Киевской области жертвой целой банды мошенников, которая "профессионально" занималась такими преступлениями, стала 80-летняя женщина. После звонка "сына", которому срочно понадобились "деньги на лечение", она отдала подъехавшим мошенникам все свои сбережения.

Автомобиль мошенников и деньги, которые они выманили. Коллаж из фото полиции Киевской области

Через двое суток сотрудники уголовного розыска нашли аферистов. Ими оказались трое ранее судимых жителей Луганской и Киевской областей. Мошенникам уже предъявили подозрение: им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А в Киеве правоохранители задержали афериста. который всего за два дня выманил у женщин 150 тысяч гривен. Как рассказал начальник следственного отдела Деснянского управления полиции Станислав Серебряк, к 71-летней женщине позвонила "медсестра" и сообщила, что ее родственница в больнице после ДТП, а на операцию нужны деньги. Пожилая женщина назвала адрес и через некоторое время к ней приехал мужчина, которому она отдала все свои сбережения – около 1500 евро и 350 долларов.

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого – 34-летнего уроженца Сумской области. Во время обыска в его съемной квартире полицейские нашли часть денег, которые он выманил у своих жертв.

Также правоохранители доказали причастность афериста и к совершению аналогичного преступления, которое произошло днем ранее на улице Милославской. Тогда 85-летняя женщина отдала мошеннику около 93 тысяч гривен. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

О других преступлениях по этой схеме OBOZREVATEL рассказывал тут.

  • Как не стать жертвой мошенника: первым делом нужно проверить правдивость информации. Спросите город, где произошло ДТП, или же название больницы, куда попал ваш родственник. Удостоверьтесь, что это не мошенник. Также позвоните родственнику (который якобы "попал в беду") или же на 102.

Опасные покупки: "исчезают" даже автомобили

Еще одна любимая схема преступников – взять предоплату за несуществующий товар. Правоохранители рассказали OBOZREVATEL, что "это просто клондайк, так как доверчивость людей не знает границ". Мошенники размещают предложение на различных сервисах объявлений, а дальше, как говорится, "дело техники".

Например, в Днепре долгое время орудовала мошенница, которая предлагала в сети приобрести корейскую косметическую продукцию. Конечно же, на условиях полной предоплаты. Покупатели переводили на счет женщины от 500 до 12 тысяч гривен за товар, а после оплаты ничего не получали. Ей уже предъявили подозрение, мошеннице грозит до восьми лет лишения свободы.

Во время обыска у аферистки нашли множество банковских карточек и sim-карт мобильных операторов.

А в Киевской области задержали 30-летнюю аферистку, жертвами которой стали 37 пострадавших – они перевели ей 250 тысяч гривен. Женщина размещала информацию о продаже различных товаров на популярном сервисе объявлений, а затем требовала полную предоплату. После получения денег, злоумышленница товар, конечно же, не отсылала, и сразу меняла номер телефона.

Во время обыска по месту жительства мошенницы правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств: банковские карточки, мобильные телефоны, ноутбук и более 120 sim-карт мобильных операторов. Аферистке грозит до восьми лет лишения свободы.

В Киевской области задержали мошенницу.

В Ивано-Франковской области жертвой интернет-мошенника стала 35-летняя женщина, которая хотела приобрести автомобиль. На одном из сайтов нашла объявление о продаже Volkswagen Golf. Продавец убедил женщину, что необходимо внести 40 тысяч гривен предоплаты для оформления документов. Когда покупательница перевела деньги, то связь с мошенником сразу же оборвалась. Сейчас полиция разыскивает преступника.

По той же схеме лишился 50 тысяч гривен и житель Калуша: мужчина остался и без денег, и без автомобиля.

  • Как не стать жертвой мошенника: при покупке у непроверенного, не знакомого вам продавца не стоит делать предоплату за товар или услугу. Если же вы очень хотите совершить покупку, убедите продавца в своих намерениях и переведите 50-100 гривен, не больше. Также проверяйте, как давно зарегистрирован на сервисе объявлений аккаунт продавца, обязательно читайте отзывы о нем.

"Блокируют" карты и запугивают

Еще одна распространенная схема мошенников – когда они выдают себя за сотрудника банка и пытаются узнать пароль, код вашей карты. Эта информация дает возможность украсть ваши деньги.

Таким видом мошенничества в подавляющем большинстве случаев занимаются хорошо организованные группы.

Так, в Запорожье полицейские пресекли деятельность колл-центра с месячным оборотом в два миллиона гривен. По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья, а помогали ей вести "бизнес" трое соучастников. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме поступлений, контроль технической стороны функционирования центра. Всего штат сотрудников насчитывал около 100 человек.

Задержание сотрудников мошеннического колл-центра в Запорожье

Мошенники звонили по номерам клиентских баз данных, купленных в DarkNet и представлялись сотрудниками службы безопасности банков. Они выпытывали информацию о банковских картах и ​​счетах – просили реквизиты и CVV-код.

Полученные деньги мошенники переводили на электронные кошельки, на свои карты или подконтрольных им лиц, а в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Часть средств конвертировали в биткоины.

Мошеннической "бизнес" ежемесячно приносил "бизнесвумен" около двух миллионов гривен. Теперь преступникам грозит до восьми лет лишения свободы.

Деятельность еще одного мошеннического колл-центра прекратила полиция Черниговской области. Аферисты также представлялись сотрудниками банков, но говорили своим жертвам, что кто-то снял деньги с их карточек. Для быстрого "возвращения" средств, человек должен был выполнить пошаговые указания мошенников. В частности, продиктовать все секретные цифры с банковской карты. Таким образом оператор колл-центра сам получал доступ к деньгам.

Во время обыска правоохранители обнаружили десятки ноутбуков и системных блоков, 4G модемов, мобильных телефонов, банковских карточек, sim-карт украинских мобильных операторов и черновые записи. Также выяснилось, что мошенники звонили не только по Украине, но за границу.

  • Как не стать жертвой мошенника: не называйте никому CVV-код карты – настоящий сотрудник банка его никогда не спросит. Если вам сообщили, что карта заблокирована или же кто-то снял с нее деньги, сами перезвоните в банк: телефоны указаны на вашей кредитке, также их можно узнать на сайте банка. Обратите внимание: мошенники часто пользуются программным обеспечением для подмены номера!

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