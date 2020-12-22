Мошенники из Украины выманивали по 10 млн евро у граждан ЕС: в ОГП ведут расследование

Правоохранители по материалам немецких коллег расследуют деятельность международной преступной схемы, в рамках которой украинские и иностранные мошенники ежемесячно выманивали по 8-10 млн евро у граждан Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора. Мошенническая схема работала в 2017-2020 годах под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

Они якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и тому подобное. Для ввода инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

Как рассказали в ОГП, выяснилось, что, когда вкладчики подавали заявку на вывод прибыли в наличность в них звонили работники специально созданных колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% суммы полученных средств.

После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.

"Проверкой установлено, что средства инвесторов, которые платились через такие сайты, фактически зачислялись на счета ряда подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах с последующей их легализацией. Ориентировочный месячный оборот мошеннической схемы составлял от 8 до 10 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании", – сказано в сообщении.

Украинским следствием уже установлено, что к организации схемы причастны граждане Украины, которые фактически руководили работой сайтов, осуществляли вывод средств через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их на территории Украины.

"Во время обысков по месту жительства и осуществления преступной деятельности фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства эквивалентом 1 млн долл США, черновые записи, документация и компьютерная техника. В рамках уголовного производства наложен арест на автомобили, квартиры, дом и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро", – рассказали в ОГП.