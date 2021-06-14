Молодой полицейский из Борисполя погиб в ДТП, у него остался маленький ребенок. Фото

В воскресенье, 13 июня, в автомобильной аварии погиб полицейский Владислав Кирий из Борисполя Киевской области. Мужчине было 24 года.

Как сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины, Кирий только присоединился в ряды полиции и проходил обучение в академии (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Через несколько месяцев он должен был выйти на охрану порядка улиц родного Борисполя, однако судьба распорядилась иначе", – говорится в сообщении.

Известно, что патрульный ехал в автомобиле, водитель которого, по предварительной информации, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автобусом. Полицейский погиб на месте. У погибшего осталась жена и пятимесячный ребенок.

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"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Владислава. Скорбим вместе с вами. Светлая память", – добавили в пресс-службе полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве в ДТП погиб известный тренер по бодибилдингу Руслан Акижанов. У мужчины осталось четверо детей.