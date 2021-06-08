В Гааге показали осколки ракет, выпущенных по Boeing 777 на Донбассе: останки двух жертв так и не нашли

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Расследования
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Рассмотрение дела МН17

Во время судебного заседания в Гааге (Нидерланды) по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.

Второе заседание по делу в судебном комплексе "Схипхол" состоялось во вторник, 8 июня. Как написала корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман в Twitter, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс проинформировал: обломки и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды.

Стейнхейс также сообщил, что останки были упакованы в 239 мешков. Их доставили в Нидерланды несколькими репатриационными рейсами.

Видео дня
Судебный комплекс "Схипхол"

Идентификация погибших проходила с помощью ДНК, отпечатков пальцев, сравнения одежды и внешнего вида.

При этом в двух случаях пришлось идентифицировать жертв по телефонам и личным вещам. Сами останки этих двух пассажиров не были обнаружены, но очевидно, что они находились на борту.

На наличие инородных материалов, в том числе фрагментов ракет, исследовали 61 тело. После удаления металлических частиц стало понятно, что самолет, вероятнее всего, пострадал от взрыва снаружи.

Корпус самолета
Следы от попадания ракеты

Как передает "Укринформ", фотографии четырех фрагментов ракеты, попавшей в пассажирский самолет, сделал свидетель. Он также снял видео, но запись не была продемонстрирована в целях его безопасности.

"Согласно результатам исследования этих четырех фрагментов, все указывает на то, что три из них соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38, так и от 9М38М1", – отметил судья Стейнхейс.

Корпус ракеты
Фрагменты боеприпаса после взрыва

Кроме того, в суде показали снимки уникальных по форме фрагментов-"бабочек", которые содержатся внутри ракет. Такие были найдены в теле капитана экипажа, а также в кабине самолета.

Эксперты, которые исследовали обломки самолета и фрагменты ракеты, пришли к выводу, что МН17 был сбит именно ракетой 9М38М1, выпущенной из противовоздушного комплекса "Бук".

Эксперты обнаружили фрагменты ракеты, выпущенной из "Бука"
Boeing 777
Судьям показали остатки воздушного судна
Заседание в Гааге
Коллегия судей
Ирина Драбок; Укринформ

Напомним, что первое судебное заседание в Гааге по делу крушения Boeing МН17 прошло без участия обвиняемых. Суд вынес постановление не отменять процесс и проводить его в заочном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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