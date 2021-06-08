В Гааге показали осколки ракет, выпущенных по Boeing 777 на Донбассе: останки двух жертв так и не нашли

Во время судебного заседания в Гааге (Нидерланды) по делу об авиакатастрофе малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе сообщили, что останки двух из 298 жертв так и не были найдены. Кроме этого, коллегии судей показали фото фрагментов ракеты 9М38М1, попавшей в пассажирский самолет в июле 2014 года.

Второе заседание по делу в судебном комплексе "Схипхол" состоялось во вторник, 8 июня. Как написала корреспондент нидерландского De Telegraaf Саския Беллеман в Twitter, председательствующий судья Хендрик Стейнхейс проинформировал: обломки и тела жертв собирали на площади до 60 квадратных километров, они падали на деревья и огороды.

Стейнхейс также сообщил, что останки были упакованы в 239 мешков. Их доставили в Нидерланды несколькими репатриационными рейсами.

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Идентификация погибших проходила с помощью ДНК, отпечатков пальцев, сравнения одежды и внешнего вида.

При этом в двух случаях пришлось идентифицировать жертв по телефонам и личным вещам. Сами останки этих двух пассажиров не были обнаружены, но очевидно, что они находились на борту.

На наличие инородных материалов, в том числе фрагментов ракет, исследовали 61 тело. После удаления металлических частиц стало понятно, что самолет, вероятнее всего, пострадал от взрыва снаружи.

Как передает "Укринформ", фотографии четырех фрагментов ракеты, попавшей в пассажирский самолет, сделал свидетель. Он также снял видео, но запись не была продемонстрирована в целях его безопасности.

"Согласно результатам исследования этих четырех фрагментов, все указывает на то, что три из них соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38, так и от 9М38М1", – отметил судья Стейнхейс.

Кроме того, в суде показали снимки уникальных по форме фрагментов-"бабочек", которые содержатся внутри ракет. Такие были найдены в теле капитана экипажа, а также в кабине самолета.

Эксперты, которые исследовали обломки самолета и фрагменты ракеты, пришли к выводу, что МН17 был сбит именно ракетой 9М38М1, выпущенной из противовоздушного комплекса "Бук".

Напомним, что первое судебное заседание в Гааге по делу крушения Boeing МН17 прошло без участия обвиняемых. Суд вынес постановление не отменять процесс и проводить его в заочном порядке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Правительство Нидерландов решило обеспечить поддержку индивидуальных жалоб родственников погибших и пожаловалось на Россию в Европейский суд по правам человека из-за ее участия в сбивании лайнера. Украина присоединилась к этому иску.