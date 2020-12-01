Минобороны впервые в истории осуществило закупку для ВСУ через Агентство НАТО

Министерство обороны Украины впервые без посредников осуществило закупку военных товаров через профильное Агентство НАТО.

Об этом сообщила Миссия Украины в Альянсе в Twitter. Там поздравили украинское оборонное ведомство с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки.

"Завершилась первая в истории Минобороны закупка военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставке для нужд ВСУ", – говорится в сообщении.

Известно, что первой закупкой для Вооруженных сил Украины стало приобретение гусеничной ленты для боевых машин пехоты БМП-1 и БМП-2.

Первая закупка Минобороны военных товаров без посредников Twitter UKR Mission to NATO

Отмечается, что самостоятельный выход на международные рынки позволит Минобороны значительно сэкономить средства на закупках и избежать большинства коррупционных рисков, которые присутствуют, когда оборонное ведомство вынуждено пользоваться услугами компаний-посредников.

Так, "Украинский милитаристский портал" обращает внимание на то, что ранее в Украине уже несколько раз сообщали об успешном освоении производства гусеничных лент для боевых машин пехоты. Сначала об этом заявили на Харьковском государственном авиационном предприятии, а затем и на Житомирском бронетанковом и заводе им. Малышева.

"Причем об освоении производства пресс-служба ГК "Укроборонпром" сообщала дважды – в феврале 2019 года и августе 2020-го. Однако, как видно, Министерство обороны обратилось к международным закупкам, которые, вероятно, оказались дешевле", – констатирует издание.

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