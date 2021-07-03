Минобороны опровергло информацию России о помощи украинским рыбакам

Информация о том, что в ночь на 3 июля в акватории Черного моря два военных катера Российской Федерации отозвались на сигналы бедствия украинского рыболовного судна, является недостоверной. Источники, распространившие ее, транслируют нарративы Кремля.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины. По словам представителей ведомства, российские плавательные средства попросту игнорировали сигналы "SOS".

Здесь же указали на то, что информационный "вброс" в российских СМИ о благополучном исходе операции по спасению экипажа рыбаков распространился уже тогда, когда украинский "ОД-2592" уже отбуксировали в сторону Очакова.

Ни ракетный катер "Ивановец", ни сторожевой корабль "Безупречный" ФСБ РФ в этой кампании участия не принимали, хотя им на палубу поступали сигналы с призывом о помощи.

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Как сообщал OBOZREVATEL, утром 3 июля в российских СМИ появилась информация о спасении рыболовного судна Украины военными судами флота ВС РФ.