Минобороны закупило списанные и опасные боеприпасы по завышенной стоимости, – нардеп

Министерство обороны Украины якобы провело закупку в Европе 5 тысяч выстрелов УОФ12 35-летней давности, которые не отвечают требованиям безопасности и не являются неэффективными.

Это утверждает нардеп от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь. Сообщение о вероятном нарушении политик направил на имя генпрокурора Ирины Венедиктовой. Документ опубликовало издание "Цензор.НЕТ".

Уточняется, что выстрелы были произведены в СССР в 1986-1988 годах. Член "ЕС" заявил, что их сняло с эксплуатации и продает как излишнее имущество Минобороны Болгарии.

По данным Бондаря, государственный контракт на поставку был заключен 19.10.2020 между украинским Минобороны и ГП "Укрспецэкспорт". Поставщик – Czech Defense Systems.

Боеприпасы купили по завышенной цене, эквивалентной 760 евро за штуку, общая стоимость составила 126,5 млн гривен, заявил народный депутат. На рынке ЕС они якобы стоят от 295 до 470 евро за единицу.

Ущерб бюджету, по данным политика, составляет 48,28 млн гривен.

"Закупленные по госконтракту № 403/1/20/74 выстрелы относятся к 3-й категории и не подлежат закупке как опасные и неэффективные", – сказано в сообщении.

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