Микитася взяли под стражу в зале суда

В четверг, 31 декабря, суд взял под стражу бывшего нардепа Максима Микитася, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд".

Судья Шевченковского районного суда Киева избрала меру пресечения сроком до 27 февраля 2021 года без права внесения залога. Адвокаты Микитася заявили, что будут обжаловать решение суда.

Добавим, что сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на два месяца без альтернативы залога, так как застройщик может влиять на свидетелей. В то же время защита подсудимого говорила, что в подобных делах судом не выносились решения об аресте. Но суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и арестовал обвиняемого.

Напомним, 30 декабря заседание по избранию меры пресечения Микитасю перенесли из-за отвода судьи его адвокатами. Кроме того, сначала сам подозреваемый не явился на слушание, заявив, что ему не сообщили о нем должным образом. А 31 декабря суд снова собрался для избрания меры пресечения Микитасю.

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