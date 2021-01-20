Микитась попытался оправдаться за 'сделку с НАБУ' по Татарову

Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд", сказал, что не давал показаний против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в обмен на освобождение из-под стражи.

По его словам, он начал сотрудничать со следствием по другим мотивам, пишет "Украинская правда".

"Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так. Основанием для освобождения меня из-под стражи под домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. Только чтобы вернуться к домой", – оправдывался Микитась.

При этом данные относительно "соглашения" он назвал "слухами и лживыми версиями от людей Татарова".

По его словам, причиной по которой он рассказал о коррупционных связях Татарова, стали личные мотивы. Микитась сказал, что взял его в "Укрбуд" после увольнения из правоохранительных органов. Позже Татаров якобы разбогател, занимаясь юридическим сопровождением. По мнению Микитася, именно Татаров виновен в том, что новым владельцем "Укрбуда" стал Дмитрий Федотенков.

"Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист, как Татаров, этого не предусмотрел", – сказал Микитась.

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