Микитась попытался оправдаться за "сделку с НАБУ" по Татарову
Экс-нардеп Максим Микитась, которого подозревают в похищении человека, а также в масштабных коррупционных сделках, связанных с компанией "Укрбуд", сказал, что не давал показаний против заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова в обмен на освобождение из-под стражи.
По его словам, он начал сотрудничать со следствием по другим мотивам, пишет "Украинская правда".
"Хочу заранее отметить: в СМИ искусственно сформировано мнение, что я дал показания по Татарову в обмен на свою свободу. Это не так. Основанием для освобождения меня из-под стражи под домашний арест было то, что я уплатил государству средства в размере 50 миллионов гривен. За действия группы других людей. Только чтобы вернуться к домой", – оправдывался Микитась.
При этом данные относительно "соглашения" он назвал "слухами и лживыми версиями от людей Татарова".
По его словам, причиной по которой он рассказал о коррупционных связях Татарова, стали личные мотивы. Микитась сказал, что взял его в "Укрбуд" после увольнения из правоохранительных органов. Позже Татаров якобы разбогател, занимаясь юридическим сопровождением. По мнению Микитася, именно Татаров виновен в том, что новым владельцем "Укрбуда" стал Дмитрий Федотенков.
"Я не смог вернуть контроль над компанией, когда Федотенков не внес средства и все переписал. Я не верю в простое совпадение, что такой опытный юрист, как Татаров, этого не предусмотрел", – сказал Микитась.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Максима Микитася и еще семерых человек подозревают в коррупционной схеме, связанной с жильем для Нацгвардии.
Вместо обещанных квартир в доме на Печерске военные получили жилье на окраине Киева. Его стоимость была на 81,64 млн грн меньше.
Ранее Микитась уже находился под стражей, но вышел из СИЗО 2 декабря под домашний арест.
Подозреваемый отбывал арест в элитном особняке в селе Гнидын Киевской области.
Позже стало известно, что Микитась заказал похищение собственного юриста Олега Мирошниченко, который не смог выполнить поставленную задачу – уладить одно из дел в суде за вознаграждение в $700 000. Пострадавший дал показания против Микитася.
29 декабря экс-нардепу и собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" объявили подозрение в уголовном деле по этому факту.
31 декабря суд взял под стражу бывшего нардепа Максима Микитася.