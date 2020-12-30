Микитась не явился в суд по избранию ему меры пресечения
Подозреваемый в заказе похищения человека экс-нардеп и владелец "Укрбуда" Максим Микитась не явился на заседание Шевченковского суда Киева по избранию ему меры пресечения.
Об этом сообщило "Сегодня" со ссылкой на информацию корреспондента из зала суда. Также не заседание не пришли и адвокаты Микитася.
Прокуроры подали ходатайство о принудительном приводе подозреваемого в суд.
Заседание отложили до 16:00.
Представители обвинения отметили, что пока судья не дал согласия на принудительный привод Микитася, поскольку неизвестно, был ли он надлежащим образом уведомлен о проведении заседания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 декабря экс-нардепу и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент" Максиму Микитасю объявили подозрение в уголовном деле о похищении человека, по известным данным – юриста столичной компании Олега Мирошниченко.
Тогда в НАБУ заявили, якобы не владеют информацией о доказательной базе, на основании которой следователи НПУ сообщили о подозрении Микитасю. Там отметили, что видеоматериалы, изложенные в публичном доступе, не содержат достаточных сведений для таких выводов.
В Нацполиции ответили НАБУ, подчеркнув, что любые манипуляции вокруг соответствующей темы могут быть расценены как вмешательство в деятельность правоохранительных органов.