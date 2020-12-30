Микитась не явился в суд по избранию ему меры пресечения

Подозреваемый в заказе похищения человека экс-нардеп и владелец "Укрбуда" Максим Микитась не явился на заседание Шевченковского суда Киева по избранию ему меры пресечения.

Об этом сообщило "Сегодня" со ссылкой на информацию корреспондента из зала суда. Также не заседание не пришли и адвокаты Микитася.

Прокуроры подали ходатайство о принудительном приводе подозреваемого в суд.

Заседание отложили до 16:00.

Представители обвинения отметили, что пока судья не дал согласия на принудительный привод Микитася, поскольку неизвестно, был ли он надлежащим образом уведомлен о проведении заседания.

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