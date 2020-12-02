Стало известно о досрочном выходе на свободу подозреваемого по делу "Укрбуда" Микитася
Госкорпорация "Укрбуд" не раз фигурировала в многочисленных скандалах
Долгое время компанией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась
Хотя ВАКС продлил его арест до 24 декабря, появилась информация, что подозреваемый покинул СИЗО досрочно
Экс-нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, в среду, 2 декабря, якобы вышел из Лукьяновского СИЗО.
Об этом сообщил осведомленный источник OBOZREVATEL. Отметим, официальных заявлений по этому поводу пока не было.
Ранее сообщалось, что 2 декабря подозреваемый добровольно возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда". Общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.
Вероятно, скандального застройщика выпустили на свободу после этого, вечером среды. Так, всем, кто был в контактах у него в телефоне, в 18:00 начали приходить оповещения, что он запустил мессенджер.
Несколькими днями ранее – 27 ноября – Высший антикоррупционный суд продлил арест фигуранта до 24 декабря.
OBOZREVATEL поинтересовался условиями освобождения Микитася, и они обещают быть интересными. Подробнее об этом наше издание расскажет в ближайшее время.
Напомним: бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.
По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.
Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.
Как сообщал OBOZREVATEL:
1 декабря детективы НАБУ объявили Максиму Микитасю о подозрении в совершении новых преступлений по делу госкомпании "Укрбуд".
В причастности к коррупции подозревают также замглавы Офиса президента по вопросам правоохранительных органов Олега Татарова.
Еще одного фигуранта – замдиректора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Константина Дубоноса – ВАКС взял под стражу (с альтернативой внесения 1 млн гривен залога) 2 декабря.