Стало известно о досрочном выходе на свободу подозреваемого по делу "Укрбуда" Микитася

Экс-нардеп Максим Микитась, подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины, в среду, 2 декабря, якобы вышел из Лукьяновского СИЗО.

Об этом сообщил осведомленный источник OBOZREVATEL. Отметим, официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Ранее сообщалось, что 2 декабря подозреваемый добровольно возместил в госбюджет 50 млн гривен убытков по делу "Укрбуда". Общая сумма убытков составила 81,64 млн гривен.

Вероятно, скандального застройщика выпустили на свободу после этого, вечером среды. Так, всем, кто был в контактах у него в телефоне, в 18:00 начали приходить оповещения, что он запустил мессенджер.

Несколькими днями ранее – 27 ноября – Высший антикоррупционный суд продлил арест фигуранта до 24 декабря.

OBOZREVATEL поинтересовался условиями освобождения Микитася, и они обещают быть интересными. Подробнее об этом наше издание расскажет в ближайшее время.

Напомним: бывшему народному избраннику и бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", а также еще семерым людям, инкриминируется участие в коррупционной схеме.

По данным следствия, в 2000-х годах ГУ Внутренних войск МВД (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии) и "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в Ж/К 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир на 81,64 млн гривен меньше.

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