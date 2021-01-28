МИД отреагировало на "вояж" пропагандистов Путина на Донбасс

Украинское Министерство иностранных дел отреагировало на незаконный приезд на временно оккупированный Донбасс топ-пропагандистов Кремля. В частности, речь идет о Маргарите Симоньян с ее мужем Тиграном Кеосаяном и Романе Бабаяне.

Главное внешнеполитическое ведомство нашей страны потребует запрета въезда Кеосаяна на украинскую территорию. Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Олег Николенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российские пропагандисты прибыли в Донецк. Наверное, скрепы "русского мира" на оккупированных украинских территориях не так уж непоколебимы. В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симоньян и Бабаян давно невъездные", – сказал дипломат.

Отметим, что на пропагандистском форуме "Русский Донбасс" Симоньян выступила с провокационной речью. Фрагмент ее спича обнародовал на своем Telegram-канале офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц). "Хроники "гражданской войны". Россия-матушка", – возмутился он в посте.

"Люди Донбасса хотят жить у себя дома и хотят быть частью своей огромной, великой нашей щедрой родины. И мы обязаны им это обеспечить. Россия-матушка, забери Донбасс к себе", – заявила скандальная пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января главный редактор пропагандистского RT Симоньян похвасталась фото, сделанным на фоне стелы "Донецк". Кроме того, рупоры террористов сообщили, что она якобы посетила линию соприкосновения вблизи ДАП.