Прокурор Международного уголовного суда (МУС) обнародовала заявление о том, что предварительное исследование закончено и "ситуация в Украине признана отвечающей критериям Устава для открытия расследования".

Фактически, МУС в одном шаге от того, чтобы начать расследование по таким "эпизодам" в отношении Украины: Майдан, Крым и Донбасс, – пишет в своем блоге на "Цензор.нет" директор программы "Право" Украинского института будущего Александр Чебаненко.

Мы неоднократно предупреждали о том, что, при всем уважении, МУС не имеет фактически возможности ни полноценно расследовать агрессию и акты терроризма РФ против Украины, ни привлечь к ответственности виновных лиц. Первая причина - РФ не подписала Римский статут, согласно которому действует МУС. Кроме того: 1) МУС не принимает решений о привлечении к ответственности заочно; 2) в МУС отсутствуют инструменты воздействия (кроме призывов к выполнению условий Римского статута) или силовые структуры, которые бы обеспечили выполнение его решений; 3) решение МУС являются обязательными только для государств-членов или тех обратившихся к МКС в специальном порядке (как Украина) 4) США и ряд других влиятельных государств не признают МУС.

При этом, МУС задействуется только в том случае, когда соответствующие следственные и судебные органы государства (в данном случае, Украина) не хотят или не могут проводить расследование и привлекать к ответственности. И этот факт (то есть, факт нежелания или невозможности со стороны органов государства Украина) прокурор МУС уже зафиксировала...

Теперь, если обращение прокурора к судьям Палаты предварительного производства МУС за разрешением на расследование будет удовлетворено, Украина окажется в той же ситуации, что и ранее Грузия.

Когда наши бойцы, добровольцы, простые граждане будут постоянно под угрозой обвинений в совершении тяжких преступлений. Обвинения, которые, как показывает практика, так и останутся недоказанными. Которые, тем не менее, с удовольствием будет использовать вражеская пропаганда. Когда мы будем обязаны сотрудничать с МУС (в том числе в связи с их доступом к оккупированным территориям), получая постоянно (в публичном пространстве) претензии, что доступ не обеспечиваем, расследование не обеспечиваем тому подобное. Или наоборот, доступ на оккупированные территории как раз будет обеспечен и даже "доказательства" обеспечены. "Той" стороной. С соответствующими последствиями. Для нас. При том, что у РФ никаких обязательств не будет.

И при этом, как было указано ранее, реальных механизмов привлечения к ответственности российских агрессоров и террористов в МУС нет.

У Украины было шесть лет, для того, чтобы отозвать свои заявления к МУС в связи с указанными выше "эпизодами", провести полноценное расследование и привлечь к ответственности виновных лиц. Пусть заочно, пусть по общеуголовным статьям, но все же привлечь виновных к ответственности.

Шесть лет для того, чтобы проявить государственную позицию и не передавать эти сверхважные вопросы в Суд, который более 20 лет при расходах около миллиарда на свое существование вынес три приговора.

Шесть лет, чтобы найти для погибших и пострадавших наших граждан справедливость, а не избегать этого на государственном уровне.

Шесть лет, чтобы доказать, что Украина ценит всех своих людей.

К сожалению, этого, похоже, не произошло...

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