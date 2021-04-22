'Мецената' Шлычкова, который готовит террористов, могут лишить украинского гражданства

Александр Шлычков, занимающийся подготовкой боевиков и известный в России как "меценат" и "благотворитель", может лишиться украинского гражданства.

Об этом изданию "Телеграф" сообщили в Государственной миграционной службе Украины. В ведомстве отметили, что на данный момент нет официальных данных о том, есть ли у Шлычкова российское гражданство.

Вместе с тем, в ГМС информацию о том, что Шлычков может также быть гражданином РФ, направили на проверку в Службу безопасности Украины. В случае, если эти данные найдут подтверждение, он может потерять украинское гражданство.

"Исчерпывающий перечень оснований для потери гражданства Украины определен статьей 19 Закона Украины "О гражданстве Украины", одной из которых является добровольное приобретение гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL: