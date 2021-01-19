Место в Офисе президента пытались продать за $200 тысяч: полиция задержала 'посредника'

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в деле о вымогательстве денег за "трудоустройство" в Офис президента. Мошенник просил за такую услугу $200 тысяч.

Его поймали на получении первого "транша" – половины этой суммы. Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП).

Никаких данных о гражданине следователи не раскрывают. Отмечается лишь, что он путем обмана пытался завладеть денежными средствами потерпевшего, заверив его, что может помочь с работой на Банковой.

В частности, сначала он заявил, что такая услуга обойдется в $100-300 тыс., в зависимости от должности. А позже оценил ее в среднюю сумму – $200 тыс.

Действия гражданина расследуются по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК). Пока идет следствие, правоохранители собираются сообщить мужчине о подозрении и избрать ему меру пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, за мошенничество и подстрекательство к передаче взятки в $100 тыс. будут судить автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько и экс-нардепа Игоря Савченко. Подозреваемые намеревались присвоить эти деньги.