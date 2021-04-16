Мэр Мариуполя опроверг блокировку Россией Керченского пролива

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что информация о полном перекрытии судоходства через Керченский пролив не подтверждается, и призвал не сеять панику.

Об этом он заявил в комментарии изданию "Гордон". По словам Бойченко, он провел совещание с руководителем порта Игорем Барским, который отметил, что нет никаких ограничений относительно прохода судов в Мариуполь.

"Не нужно сеять панику. Все суда беспрепятственно заходят и выходят – как под украинским флагом, так и под флагами других государств. Все в соответствии с международными конвенциями", – сказал городской глава.

Чиновник добавил, что обычно руководство порта заранее предупреждают о планируемых ограничениях прохода судов через Керченский пролив, однако никакой информации насчет этого не поступало.

"Никаких данных о предстоящих ограничениях порт не получал. И государственный, и коммерческий флот проходит Керченский пролив свободно. Порт работает бесперебойно. Плановые показатели перевалки грузов на этот месяц – 550 тысяч тонн. Продукцию отгружаем и принимаем", – отметил Бойченко.

Как писал OBOZREVATEL: