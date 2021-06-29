Мэр Каменского игнорирует решения судов относительно незаконной свалки – СМИ

Полиция Каменского Днепропетровской области возбудила криминальное производство в отношении мэра города Андрея Белоусова. По данным следствия, Белоусов игнорирует решения судов о признании незаконным мусорного полигона на улице Дорожной в Каменском, пишет Delo.ua.

Еще два года назад, в июне 2019 года, Днепропетровский окружной административный суд признал деятельность свалки на Дорожной незаконной, установив, что она используется без разрешительных документов. Не обнаружила этих документов и областная экологическая комиссия во время проведенной примерно в то же время внеплановой проверки.

Несмотря на это, местное коммунальное предприятие продолжает вывозить туда отходы. Разрешительных документов так и не появилось, на что указывают данные Единого реестра по оценке воздействия на окружающую среду.

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"То есть фактически при благоприятствовании городских властей в лице мэра Каменского Андрея Белоусова в городе существует незаконная свалка, которая травит каменчан — загрязняет территорию города и атмосферу, создает угрозу здоровью людей (в том числе работников) и имеет вредное воздействие на экологию", - говорится в материале.

Проблема усугубляется тем, что в Каменском и так нет дефицита загрязнителей воздуха, воды и почвы. "Днепровский металлургический комбинат", "Южкокс", "Днепровский коксохимзавод" и "Днепразот" — это только основные. А всего в городе 57 экологически вредных предприятий разных отраслей промышленности. Плюс рядом хранилище радиоактивных отходов и очистные сооружения.

По оценке журналистов, действия мэра Белоусова содержат признаки преступлений, предусмотренных минимум двумя статьями Уголовного кодекса Украины. Ст. 236 предполагает до 10 лет лишения свободы за экологическое загрязнение, нарушение порядка оценки вредного воздействия на окружающую среду и иные подобные деяния, если те повлекли тяжкие последствия. А ст. 239 — штраф за загрязнение окружающей среды.

"Смогут ли достучаться до Андрея Белоусова с помощью уголовных производств, пока неизвестно. Но игнорировать их так же, как требования экоактивистов и каменчан, ему точно будет труднее", - отмечает СМИ.