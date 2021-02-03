Мэр Энергодара – об аварии на ТЭС: причин для паники и эвакуации нет

На Запорожской ТЭС в результате аварии отключились три блока – №2, №3 и №4, в результате чего Энергодар остался без света.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Дмитрий Орлов. Он уточнил, что причин для паники и эвакуации нет, а почти в 100% жилого фонда – уже подали электричество.

"Как сообщила нам ЗаТЭС ДТЭК, в 19:30 отключился трансформатор АТ-2 с группой АТ-1,2 дифзащитой. "Выбило" блок №2, затем блок № 3 – от потери собственных потребностей. Причина отключения блока №4 еще выясняется", – пояснил Орлов.

Мэр пояснил, что в целом причины аварии будут установлены во время расследования и анализа специалистов.

Также он отметил, что электроснабжение на очистных сооружениях восстановлено, ведутся работы по возобновлению подачи воды.

В то же время Орлов подчеркнул, сейчас ситуация полностью стабилизирована и под контролем. Он добавил, что причин для паники нет и никакие эвакуации, о которых пишут в соцсетях, не проводятся.

"Понимаю, какой резонанс вызвало отключение электроснабжения в городе. Прежде всего хочу заверить: причин для паники нет! Никаких эвакуация, о которых пишут чушь в социальных сетях! Да, произошла авария, в результате которой город остался без света. Еще раз подчеркиваю: Запорожская АЭС работает как и работала, никаких внештатных ситуаций. Поэтому прошу не порождать слухи", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Энергодаре 3 февраля на тепловой электростанции произошла авария, в результате которой город и еще несколько населенных пунктов остались без света. Однако спустя около 30 минут электроснабжение начало возобновляться.