В зоопарке под Черниговом тигр загрыз своего кормильца

В зоопарке на Черниговщине, расположенном в городе Мена, тигр загрыз 47-летнего работника.

Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, животное укусило мужчину за шею. Рана оказалась смертельной, пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

На сайте ГУ Нацполиции Черниговской области уточняется, что тигр напал на работника зоопарка, когда тот собирался кормить хищника.

Директор заведения Зинаида Максименко рассказала "Суспільне Чернігів", что трагедия произошла 4 февраля около 15:00. В клетку к тигру зашел заведующий секцией диких животных.

Максименко утверждает, что мужчина нарушил правила безопасности. "Открыл дверь, вошел к тигру, не прикрыв их. Надо заходить вдвоем, а он почему-то зашел один. Даже сама не знаю почему, ведь он с 2009 года работает у нас", – сказала женщина.

Она добавила, что у погибшего остались жена и взрослый сын. Что будет с животным дальше – пока неизвестно.

Менский зоопарк является единственным в Украине, который расположен в райцентре. Он был создан в 1977 году.

В 2006-м в этом зоопарке произошел еще один трагический инцидент – бурый медведь оторвал обе руки 14-летнему парню, который перелез через защитное ограждение, чтобы сфотографироваться.

Инцидент случился, когда животное кормили, а работник зоопарка как раз отлучился, чтобы принести воды, передают "Факты".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Национальном парке Южная Луангва в Замбии львица атаковала камеру GoPro, установленную фотографом. В сети показали кадры из пасти хищника.