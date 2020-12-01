Менеджер украинского телеканала вымогала взятки от подчиненных

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взяток менеджера Ивано-Франковского филиала телеканала "Суспільне".

Об этом 1 декабря сообщило в Facebook Управление СБУ в Ивано-Франковской области. Руководитель систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате.

В ходе расследования сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения от подчиненных неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали менеджера "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете.

Готовится объявлении подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В заявлении "Суспільного" по поводу инцидента сказано, что в случае подтверждения неправомерных действий сотрудника, телеканал примет соответствующие меры в отношении виновных лиц.

В то же время телеканал ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию.

"Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. "Суспільному" небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", – сказано в заявлении телеканала.

Как сообщал OBOZREVATEL, у экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.