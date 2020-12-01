Менеджер украинского телеканала вымогала взятки от подчиненных

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
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СБУ задержала менеджера телеканала за вымогательство взяток

Служба безопасности Украины разоблачила на вымогательстве взяток менеджера Ивано-Франковского филиала телеканала "Суспільне".

Об этом 1 декабря сообщило в Facebook Управление СБУ в Ивано-Франковской области. Руководитель систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате.

В ходе расследования сотрудники спецслужбы задокументировали факт получения от подчиненных неправомерной выгоды.

Правоохранители задержали менеджера "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете.

Готовится объявлении подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом).

В заявлении "Суспільного" по поводу инцидента сказано, что в случае подтверждения неправомерных действий сотрудника, телеканал примет соответствующие меры в отношении виновных лиц.

В то же время телеканал ожидает объективное, всестороннее и законное расследование со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию.

"Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. "Суспільному" небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", – сказано в заявлении телеканала.

Менеджер вымогала взятки от подчиненных
Злоумышленницу задержали "на горячем"
Руководитель требовала от подчиненных деньги за назначение премий
СБУ разоблачила на вымогательстве взятки менеджера филиала телеканала "Суспільне"

Как сообщал OBOZREVATEL, у экс-руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Романа Неговелова, пойманного на взятке в 200 тысяч долларов, нашли элитную недвижимость.

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