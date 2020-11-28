Мельниченко о кассетном скандале: управделами Кучмы предлагал $100 млн

Бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко утверждает, что экс-президент Украины Леонид Кучма якобы пытался откупиться за убийство журналиста Георгия Гонгазде за 100 млн долларов.

В интервью "Стране" он заявил, что переговоры об этом с ним вел Игорь Бакай, который на тот момент возглавлял Управление государственными делами.

"В общем, я летел в Москву, преследуя свои определенные цели. Меня там встретили, дали охрану, поселили в гостинице "Москва" на Красной площади под чужим именем. Приехал управделами Кучмы, Игорь Бакай, на переговоры. Он летел на самолете Кучмы в Москву, и обратно к Кучме. Сказал, мол, Кучма все осознал, и готов искупить свою вину", – рассказал Мельниченко.

Он отметил, что была названа сумма в 100 млн долларов, взамен на которую его просили уничтожить оригиналы записей разговора Кучмы.

"А взамен просили меня уничтожить оригиналы записей. И чтобы не подавали на Кучму гражданские иски – ни Мирослава Гонгадзе, ни Ельяшкевич. Я встретился с обоими и рассказал о сути предложения Кучмы. Они согласились", – подчеркнул бывший майор.

По словам Мельниченко, была договоренность, что из этих 100 млн часть пойдет Мирославе Гонгадзе, часть Ельяшкевичу, часть Подольскому и часть ему.

"Из этих 100 млн долларов часть (должна была йути) Мирославе Гонгадзе, часть Ельяшкевичу, часть Подольскому, часть я себе возьму за страдания. Потом создается фонд, который будет выделять деньги лицам, которые потерпели от Кучмы. Но наше обязательное условие – честные выборы в Украине и следующий президент Ющенко", – добавил он.

Напомним, осенью 2000 года в Украине разгорелся так называемый кассетный скандал. Мельниченко обнародовал записи, которые якобы свидетельствуют о причастности тогдашнего главы государства Леонида Кучмы и ряда других лиц и политиков к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Записи Мельниченко фигурировали в уголовном деле по факту убийства Гонгадзе, открытого против Кучмы 21 марта 2011 года. Но в декабре 2011 года украинский суд обязал прокурора прекратить обвинения против Кучмы на основании того, что доказательства его причастности к убийству Гонгадзе недостаточны. Суд отклонил записи Мельниченко как доказательства.

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