Медведчука обязали выплатить почти 140 тыс. компенсации за суд по книге о Стусе
Киевский апелляционный суд постановил взыскать почти 140 тысяч гривен с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете книги "Дело Василия Стуса".
Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что ранее суд "на 99%" удовлетворил апелляционные жалобы Вахтанга Кипиани и Vivat, и снял запрет на распространение книги.
"Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась", – отметил правозащитник.
Хотя добавил, что накануне апелляционный суд таки удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с нардепа 139,5 тыс. грн, которые Vivat потратило на правовую помощь в апелляционной инстанции.
Якубенко предположил, что Медведчук "не уступит деньги и будет подавать кассационную жалобу" на это решение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения нардепа Медведчука. Однако читатели успели раскупили уже выданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.
Пока оно не вступило в силу, издательство Vivat заявило, что напечатает еще один тираж книги.
В Офисе президента тогда отметили, что удивлены некоторыми формулировками судебного решения.