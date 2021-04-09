Медведчука обязали выплатить почти 140 тыс. компенсации за суд по книге о Стусе

Киевский апелляционный суд постановил взыскать почти 140 тысяч гривен с нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука – в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете книги "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил адвокат Вячеслав Якубенко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что ранее суд "на 99%" удовлетворил апелляционные жалобы Вахтанга Кипиани и Vivat, и снял запрет на распространение книги.

"Я тогда написал, что кассационной жалобы Медведчука не будет. Он сыт этим процессом по горло. Вчера ситуация изменилась", – отметил правозащитник.

Хотя добавил, что накануне апелляционный суд таки удовлетворил заявление издательства и дополнительным постановлением взыскал с нардепа 139,5 тыс. грн, которые Vivat потратило на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Якубенко предположил, что Медведчук "не уступит деньги и будет подавать кассационную жалобу" на это решение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в октябре 2020 года Дарницкий районный суд Киева запретил распространение тиража книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения нардепа Медведчука. Однако читатели успели раскупили уже выданную продукцию за считанные минуты после резонансного решения.