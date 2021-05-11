Медведчук сливал России секретные данные об украинских военных – СБУ
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук отправлял секретные данные о местонахождении подразделения Вооруженных сил Украины своему коллеге Тарасу Козаку. Это происходило тогда, когда последний находился в России.
Об этом во время брифинга во вторник, 11 мая, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что переданная информация, по данным следствия, предназначалась для спецслужб страны-агрессора.
"Этот эпизод произошел в августе 2020 года, господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал в России и, скорее всего, пребывает там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины. О его личном составе и боевой подготовке", – рассказал Баканов.
В СБУ добавили, что по данному факту было открыто уголовное производство.
Напомним, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что расследование не является политическим.
Руководство правоохранительных органов – СБУ и ОГП – провело брифинг и рассказало подробности расследования. Была раскрыта информация о местонахождении Медведчука и Козака.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 мая правоохранители начали обыски в двох столичных домах народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, а также в его кабинете в офисе ОПЗЖ.
В СМИ сообщили, что охранники нардепа не пускали в его дом работников контрразведки Службы безопасности Украины. Они пытались убедить правоохранителей, что Медведчука нет дома.
В сети появились слухи о бегстве Медведчука из Украины, однако нардеп от ОПЗЖ Илья Кива опроверг такую информацию. Также стало известно, что его жена Оксана Марченко может быть за границей.