Медведчук сливал России секретные данные об украинских военных – СБУ

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук отправлял секретные данные о местонахождении подразделения Вооруженных сил Украины своему коллеге Тарасу Козаку. Это происходило тогда, когда последний находился в России.

Об этом во время брифинга во вторник, 11 мая, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он отметил, что переданная информация, по данным следствия, предназначалась для спецслужб страны-агрессора.

"Этот эпизод произошел в августе 2020 года, господин Медведчук направил Козаку, который тогда пребывал в России и, скорее всего, пребывает там и сегодня, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных сил Украины. О его личном составе и боевой подготовке", – рассказал Баканов.

В СБУ добавили, что по данному факту было открыто уголовное производство.

Напомним, нардепам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Генпрокурор Ирина Венедиктова отметила, что расследование не является политическим.

Руководство правоохранительных органов – СБУ и ОГП – провело брифинг и рассказало подробности расследования. Была раскрыта информация о местонахождении Медведчука и Козака.

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