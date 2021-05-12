Медведчук получил в ОГП подозрение в госизмене: его не задержали. Фото и видео

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук покинул Офис генерального прокурора. Также он получил экземпляр подозрения в государственной измене.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. При этом сам нардеп считает, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Также Медведчук отметил, что ознакомился с подозрением. Кроме того, он добавил, что по адресу места работы и проживания документ пока не поступал.

В свою очередь адвокаты уточнили, что заседание по избранию меры пресечения может быть назначено в течение трех часов с момента ознакомления с подозрением.

Напомним, что 12 мая Медведчук прибыл к Офису генпрокурора, чтобы дать показания по делу о государственной измене.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку 11 мая подписали подозрение в государственной измене и хищении ресурсов в Крыму. Также у медведчука прошли обыски.

СБУ опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.