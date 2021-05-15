Советник Авакова: если Медведчуку вынесут приговор, то о нем в Украине быстро все забудут

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене и отправили под домашний арест, не сможет выехать за границу при любых обстоятельствах. Но если в деле против него будет политический след, то он "выиграет все, что можно выиграть".

Также Медведчук не является лицом, из-за которого Россия будет готова усилить агрессию против Украины. Такое мнение в программе "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL высказал советник министра внутренних дел Владимир Мартыненко.

– Вопрос от читателя: Медведчука посадят или откупят?

– Насколько я понимаю, на внутренних уровнях сложилась переломная ситуация. Или его надо посадить, или назначить для него огромный задаток, чтобы он был на свободе, или вообще зайти в этот судебный процесс.

Давайте говорить открыто: Медведчук – кум Путина. От того, насколько вся правоохранительная система сработает, насколько четко будет выписано подозрение, насколько четким будет результат – от этого будет зависеть многое в дальнейшем.

Если будет наблюдаться некий политический след, Медведчук выигрывает все, что может выиграть.

Кроме всего того, Медведчук является еще и политиком, народным депутатом со своей фракцией, за которую проголосовало огромное количество людей. На нас смотрит весь мир.

Здесь все должно быть настолько безупречно, чтобы вопросов не возникало абсолютно ни у кого.

Я не видел дело Медведчука, я не мог ознакомиться с его деталями, но мое внутреннее ощущение таково: я уверен, что говорить о каком-то политическом или экономическом влиянии человека, который олицетворяет в Украине Путина, путинское влияние в политике или в бизнесе – просто нельзя.

– Следующий вопрос читателя: визит американцев в Украину как-то связан с подозрением Медведчуку?

– Я не думаю. Американцы живут своей жизнью. Давайте не будем убеждать себя в том, что Украина для Америки является вопросом номер один. Тем более не является проблемой номер один для Америки Медведчук.

Но тем не менее, когда мы говорим о мировом восприятии, все должно быть выписано настолько безупречно и без политических мотивов, чтобы нас воспринимали как правовое государство, чтобы эти преследования были исключительно криминальными.

Если будет наблюдаться некий политический след, Медведчук выигрывает все, что может выиграть, у него поднимутся рейтинги, он будет апеллировать абсолютно ко всем, он будет говорить о политическом преследовании.

Поэтому я сторонник того, что в уголовном производстве никаких политических вещей быть не может. Четко должна быть прописана вся суть преступления, вся доказательная база. А дальше, опираясь на нее, мы должны получить судебный приговор.

– Если суд обяжет Медведчука оставаться в Киеве или в Украине, пограничники или правоохранители смогут в случае чего удерживать его?

– Я думаю, что не будет проблемы для нашей правоохранительной системы остановить вылеты Медведчука, если судебная система обяжет его находиться в пределах той или иной территориальной единицы. Если это будет Украина, я уверен, что украинские пограничники не пропустят Медведчука с территории Украины. Если это будет Киев, Киевская область или любое другое место, я уверен, что у нас правоохранительная система способна обеспечить нахождение подозреваемого лица на той территории, которая будет указана в судебном решении.

– А самолетом?

– У нас были прецеденты, когда самолеты разворачивали над украинской границей, сажали и возвращали обратно. Это не является особой проблемой. Пилоты за любые деньги не будут нарушать эти правила, потому что они потеряют лицензию и не смогут летать нигде в мире. Также этот самолет не сможет летать нигде в мире.

Еще один момент – у нас есть Военно-воздушные силы. И если кто-то будет нарушать законные требования... Я думаю, у нас в государстве есть все силы и методы для того, чтобы это нарушение прекратить.

– А как-то незаконно автомобилем через границу можно вывезти человека?

– В глубокой теории, пожалуй, у нас можно вывезти человека через границу. В глубокой теории. Как это выглядит на практике – мне трудно об этом говорить.

Но если мы говорим не просто о человеке, не просто о каком-то ноунейме, а о целом Медведчуке, о человеке, который сам в багажнике, или в мешке, или в женском платье, пересекая границу, бежать в Финляндию не будет. Будет сопровождение, будут люди, будет очень много информации, учитывая все современные методы контроля. Я уверен, что наши спецслужбы будут знать об этом еще в момент, когда такая ситуация только начнет зарождаться, а не уже реализовываться.

– Следующий вопрос: Кремль сказал, что не будет помогать Медведчуку с подозрением. А что, они с Путиным побили горшки?

– Я к любым кремлевским заявлениям отношусь как к таким, которые написаны на туалетной бумаге. В эфир они могут говорить что угодно. Они пытаются убедить мир, что они так же будут относиться ко всем гражданам Украины или гражданам другого государства, даже несмотря на то, что это кум Путина.

Но повторюсь: российские заявления для меня не стоят вообще ничего.

– Но ожидаете ли вы определенного обострения на востоке или на границе с Украиной? Или даже внутри нашей страны? Если Медведчуку будет угрожать определенный тюремный срок, может ли Кремль пойти на эскалацию, чтобы надавить на украинскую власть и на украинский суд?

– Я не думаю, что Медведчук является тем лицом, за которое официальный Кремль побьет горшки со всем мировым сообществом, в том числе с Соединенными Штатами, с европейцами – ради того, чтобы как-то надавить, чтобы спасти кума Путина. Тем не менее, такой вариант есть.

Если у нас будет приговор по Медведчуку, пройдет совсем немного времени, и вся страна забудет, кто это

Но повторюсь: личность Медведчука не столь мощная на мировой геополитической арене, чтобы из-за него развязывались войны. Он является главой пятой колонны. Когда закрыли медведчуковскую информационную империю, ожидали, может, что-то будет, но прошло достаточно много времени и об этом забыли.

Я уверен: если у нас будет приговор по Медведчуку, пройдет совсем немного времени, и вся страна забудет, кто это.