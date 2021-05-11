Медведчук для России занимался вербовкой украинских заробитчан – СБУ

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук планировал создать сеть агентов влияния для России, в которую входили бы трудовые мигранты из Украины.

Об этом на брифинге 11 мая заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он уточнил, что речь идет о проекте "Промінь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По данным следствия, в него планировалось привлекать граждан Украины, которые выехали на работу или учебу в страну-агрессор.

"Настоящая цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. Через механизмы проекта планировалось собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику, распространять пропаганду", – пояснил Баканов.

Отмечается, что нардеп систематически общался с представителями России для обмена информацией.

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