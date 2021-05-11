Медведчук для России занимался вербовкой украинских заробитчан – СБУ
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук планировал создать сеть агентов влияния для России, в которую входили бы трудовые мигранты из Украины.
Об этом на брифинге 11 мая заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Он уточнил, что речь идет о проекте "Промінь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По данным следствия, в него планировалось привлекать граждан Украины, которые выехали на работу или учебу в страну-агрессор.
"Настоящая цель – создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. Через механизмы проекта планировалось собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику, распространять пропаганду", – пояснил Баканов.
Отмечается, что нардеп систематически общался с представителями России для обмена информацией.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Генпрокурор Ирина Венедиктова 11 мая подписал
а подозрения нардепам Медведчуку и Тарасу Козаку. По ее словам, у следствия достаточно оснований для этого. Также правоохранители провели обыски у Медведчука.
Позднее она вместе с главой СБУ Иваном Бакановым рассказала подробности о расследовании.
По данным спецслужбы, Медведчук находится в Украине, а Козак – в России.
Также, следствие считает, что фигуранты вступили в сговор с российскими властями для добычи нефти и газа в Черном море.
Кроме того, Медведчук якобы передавал России данные о секретном подразделении ВСУ.