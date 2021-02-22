Посмотрите на цифры. Увы, но снова пошёл резкий рост госпитализализаций больных COVID-19. Про вакцинирование пишут и говорят все, вопрос в центре скандалов и на слуху. Но тут промолчу, это не к нам. А пока нет вакцинирования и не выработан коллективный иммунитет, то "к нам" - это про своевременную и эффективную защиту медиков СИЗами.

О которых как бы заботятся, но почему-то только на словах. Снова с тоской вынужден констатировать, что если на решении проблемы нельзя ничего спи@дить, то чиновникам она неинтересна. Какой бы глобальной и скандальной она ни была...

Я уже рассказывал, что в Украине практически с нуля в прошлом году развернулась целая отрасль по производству средств защиты. Создано более 60 самых разных предприятий! И мы теперь можем без китайцев, корейцев и пр. насытить все потребности внутреннего рынка. Что и было доказано в конце прошлого года, когда ДМ МЗУ (Медичні закупівлі України) с соблюдением всех требований МОЗ по соответствию качеству и международной сертификации EN 14126 , предельно жестко, но корректно и грамотно провело централизованную закупку самой разной защитной медицинской продукции. А украинские швейники все произвели в требуемом качестве (подтвержденном лабораторными испытаниями в Украине и Европе!) и в сжатые сроки. До середины января продукция была у всех поставщиков на складах и готова к отгрузке. Где и находится до сих пор!

Больше месяца назад у себя в фб-ленте я уже писал про это пост и рассказывал, что ДП МЗУ уполномочено МОЗом закупать продукцию, но у них нет ни финансового, ни административного ресурса на логистику хранения и развозки непосредственно до медиков. В итоге у производителей (а кроме нас в такой же ситуации и ТОВ "Киевгума", компания "ВенетоМед" и многие другие) с января переполнены склады, сроки контрактов "горят", а защита докторов простаивает...

Почти прошёл февраль, но так ничего и не изменилось! Хоть идёт интенсивный обмен письмами и неделю назад в МОЗ появилось официальное распределение закупленнной ДП МЗУ защитной продукции по областям. Осталось только решить, кто займётся развозкой...

И таких накопившихся вопросов ещё много:

- Почему на местах до сих пор закупается продукция сомнительного качества и никто там типа "не знает", какие требования прописаны МОЗом и как потом при приемке проверять эти показатели, самодекларируемые "гаражными умельцами" (а из-за "временного" упрощения процедур самодекларирование до сих пор законно!) или мутными импортерами?

- Как обеспечить конкуренцию, когда на местах до сих пор действует закрытая "упрощённая" процедура закупки?

- Почему никто в кабмине не ставит вопрос о переходе всех закупок на площадку Prozorro (при условии унификации требований МОЗ по качеству медицинских СИЗ)?

- Почему в больницах на местах никто понятия не имеет, что из средств защиты было в конце 2020 года для них централизовано закуплено, когда им поступит и что будет с обеспечением дальше?

- Почему до сих пор действуют льготные условия налогообложения импортных СИЗ , которые были оправданы весной прошлого года, но давно уже действуют против украинских производителей?

- Почему из-за внутреннего конфликта МОЗ и ДП МЗУ страдают в итоге и больные, и медики, и производители?

- Как организовать закупки СИЗ для медучреждений на местах через профессиональное и объективное ДП МЗУ (хоть это конечно же крайне не понравится никем не контролируемым закупщикам на местах)? Или передать эту функцию на ЦЗО Прозорро, но чтобы им заключение по соответствию продукции требованиям МОЗ выдавало ДП МЗУ?

- И много других не менее важных вопросов...

Хочется, чтобы в вопросах защиты медиков был наконец-то наведён порядок, чтобы отвечающие за качество продукции отечественные производители не теряли рабочие места, чтобы на рынке действовали равные для всех и понятные правила игры! Поэтому решили инициировать круглый стол, дабы конструктивно и эффективно коммуницировать со всеми, от кого это зависит...

Он состоится уже завтра - 23 февраля в 14.00 в Федерація роботодавців України за адресою: Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1, (4 пов., зала засідань).

Приглашены представители и руководство:

- Міністерство охорони здоров'я України;

- Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (МЭРТ),

- ДП МЗУ,

- Рада національної безпеки і оборони України;

- Укрлегпром;

- Громадська Спілка "БіоМедЗахист"

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