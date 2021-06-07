Мазурова пошла на соглашение в деле Злочевского о взятке в $5 млн для САП и НАБУ

Бывшая директор организационно-распорядительного департамента фискальной службы Елена Мазурова пошла на соглашение о признании виновности в деле о взятке в $5 млн от бывшего министра экологии Николая Злочевского руководству НАБУ и САП.

Об этом ее адвокат заявил в суде и подтвердил прокурор САП, сообщил в понедельник, 7 июня, журналист Олег Новиков в своем Telegram-канале.

"Относительно Мазуровой выделили материалы в отдельное производство и вскоре это соглашение рассмотрит суд", – говорится в сообщении.

Напомним, что Мазурову, первого заместителя начальника ГУ ГФС в Киеве Николая Ильяшенко и екс-менеджера Burisma Group Андрея Кичу обвиняют в даче $ 5 млн взятки руководству НАБУ и САП. За эти деньги они хотели закрытия дела, где подозреваемым является эксминистр Злочевский.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, дело о рекордной для Украины взятки в 5 млн долларов, в которой фигурирует бывший министр экологии и природных ресурсов, собственник "Бурисмы" Николай Злочевский, предали в суд.