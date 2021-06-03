Мать погибшего боевика 'ДНР' призналась, что ее сына готовили на военной базе ЧВК 'Вагнера'

Российский военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал интервью матери погибшего террориста так называемой Донецкой Народной Республики, где она откровенно рассказала о похождениях своего сына. Среди прочего она упомянула о том, что свою боевую подготовку он проходил в ЧВК "Вагнер" еще весной 2014 года.

Эпизод большого интервью опубликовал на своем YouTube-канале украинский журналист и блогер Денис Казанский. Этим видео он подчеркнул, насколько неправдоподобна многолетняя российская дезинформация, мол, на востоке Украины происходит гражданская война (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мать погибшего боевика ДНР Дмитрия Долгих дала интервью, в котором призналась, что еще весной 2014 года ее сын проходил подготовку в России. На военной базе ЧВК "Вагнера" в Молькино. После подготовки в России Дмитрия Долгих отправили в Славянск, к Игорю Гиркину, где он почти сразу погиб под Ямполем", – пояснил Казанский.

Видео дня

Как заметил журналист, Россия готовила бойцов для отправки в Украину еще тогда, когда фаза горячего конфликта на Донбассе еще не наступила.

"Вот такая вот "гражданская война", – заключает аналитик.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, трое наемников из ЧВК "Вагнер", воевавшие на Донбассе, погибли за границей. Источники этой информации указывают, что существует версия причастности российских спецслужб к их ликвидации.