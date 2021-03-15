Мать экс-заместителя Холодницкого стала совладелицей бизнеса фигуранта расследования САП

Мать экс-замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко, Татьяна Саханова, стала владелицей доли энергетического бизнеса Руслана Журило. Ранее он занимал должность заместителя директора Государственного предприятия "ВостГОК" и подозревался САП в причастности к хищению 1 млрд грн грн.

Кривенко же сейчас стал участником конкурса на должность руководителя указанного ведомства, сообщил Центр противодействия коррупции. Что касается Сахановой, то она в январе 2020 года получила 2,76% ООО "ЭТГ Солар 5", подконтрольного Журило. Предприятие занимается производством электроэнергии в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Согласно официальным данным, руководил этим объектом младший брат Журило – Николай. В сентябре 2017 года он вместе с ООО "Энерджи Трейд Групп" основал десять компаний с одинаковыми названиями.

А ООО "Энерджи Трейд Групп" ранее владел Евгений Буга. По информации "Наших грошей", на него также были зарегистрированы несколько компаний, связанных с государственными "ВостГОК" и ОАО "ОГХК". К руководству последних в свое время входил старший Журило.

Кривенко, чья мать получила долю в бизнесе Журило, уволился из САП в 2019 году якобы по состоянию здоровья. Однако впоследствии журналисты узнали, что реальной причиной могла стать передача им данных по расследованию подозреваемому в коррупционных сделках Журило.

Напомним, экс-главу "ВостГОК" обвиняли в соучастии в хищении на этом предприятии и "Энергоатоме" на 700 млн грн. Его сообщником считали экс-нардепа Николая Мартыненко. Еще 300 млн грн якобы были разворованы в Объединенной горно-химической компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины подали 111 заявок. Среди них и действующий в. о. главы САП Максим Грищук.