Массовый расстрел на Житомирщине: жены убитых пришли в суд с их фото на футболках. Видео

В пятницу, 4 июня, в Житомире началось судебное заседание по делу об убийстве семи человек в селе Новоселица Житомирской области, среди которых были военнослужащие и ветераны войны на Востоке. Сегодня подсудимому Анатолию Захаренко могут вынести приговор.

Трансляцию с зала суда ведет портал "360". Отметим, что на суде присутствуют родственники погибших. Жены убитых мужчин пришли с их фотографиями на футболках.

Напомним, что в ночь на 22 мая 2020 года в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема Анатолий Захаренко.

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По версии следствия, сначала Захаренко убил двоих из своих знакомых, которые находились рядом, затем начал расстреливать шестерых спящих. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.

Позже выяснились имена погибших. Также известно, что среди них были бойцы батальона м. Кульчицкого и в/ч 3018 Нацгвардии.

Как видно на фото с места происшествия, некоторые жертвы пытались отстреливаться.

Следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. На месте происшествия нашли много оружия.

Анатолий Захаренко, который застрелил семь человек в Житомирской области, заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему угрожали.

Экспертизы, проведенные в рамках следствия, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый был трезвым и вменяемым.