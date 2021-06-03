Массовый расстрел на Житомирщине: сын убитого заподозрил судью в предвзятости. Фото в день ЧП

Дебаты по делу об убийстве семи человек в селе Новоселица Житомирской области, среди которых были военнослужащие и ветераны войны на Востоке, могут состоятся в пятницу, 4 июня. Семьи погибших считают, что судья может быть предвзятой.

Об этом сообщил сын одного из погибших, старшего сержанта Виталия Вульчина, Максим, передает 24 канал. Они состоятся в Богунском районном суде Житомира. После дебатов, вероятнее всего, председательствующая судья Наталья Гулак отправится в совещательную комнату, чтобы вынести приговор.

Он напомнил, что первое заседание состоялось всего полгода назад – 29 декабря 2020 года. По его мнению, процесс идет слишком быстро.

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"Очень торопливый процесс. Где-то полгода прошло и судья уже очень хочет завершить этот процесс. Это удивляет. Обычно даже мелкие дела не ведутся так быстро. Здесь – семь убитых, 12 томов дела и такая скорость рассмотрения. По имеющейся информации, судья скоро должен идти в отставку и хочет завершить это дело быстрее", – сказал Вульчин.

Мужчина рассказал, что заседание должно было состояться 7 мая, но его перенесли из-за болезни судьи. Оно было ключевым, поскольку должен был состояться допрос подсудимого.

Сначала суд перенесли на 18 мая, однако в этот день у некоторых потерпевших были и другие заседания. Не смотря на это, 17 мая им начали проходить сообщения с требованием явиться на судебное заседание на следующий день. Его все же провели 18 мая.

Этот факт, как и ряд других, семьи погибших считают таким, что может свидетельствовать о предвзятости судьи.

В частности, как рассказывает Вульчин, один из свидетелей – сотрудник Департамента внутренней безопасности Нацполиции – заявил, что якобы провел собственное расследование и пришел к выводу, что виноваты именно погибшие, и что он якобы видел там "мешки оружия".

Однако, по словам Вульчина, никаких доказательств этому он не привел, а на фото, которые показал, "мешков оружия" не было.

"Интересно то, что работники Департамента внутренней безопасности были первыми, кто прибыл на место преступления. Это те же сотрудники, которые сотрудничали с Захаренко по делу по задержанию начальника полиции, те самые, которые первыми осматривали место преступления. В то же время когда говорили работники полиции Попильнянского района, один из них сообщил, что на место событий приехал их начальник и удивился тому, что подозреваемый не был закован в наручники. В ответ на это судья отреагировала эмоционально, давая свою негативную оценку этому высказыванию", – добавил он.

По словам Вульчина, представители пострадавших будут требовать пожизненного заключения для Захаренко, поскольку в этом деле, по их мнению, именно такой приговор является единственным юридически адекватным решением.

Напомним: трагедия в Новоселице на Житомирщине случилась в ночь на 22 мая. Тогда были застрелены семь человек. В массовом убийстве заподозрили собственника пруда, возле которого отдыхала компания, – 58-летнего Анатолия Захаренко.

В тот день погибли:

Боец батальона Кульчицкого Владислав Мамиченко (псевдо "Мамик");

Боец батальона Кульчицкого Андрей Москалец ("Малек");

Боец Бригады быстрого реагирования и ветеран батальона Кульчицкого Виталий Вульчин ("Расстрига");

Ветеран батальона Кульчицкого Владимир Куприянов ("Финн");

Ветеран батальона Кульчицкого Эскендер Османов ("Эскендер");

Ветеран батальона Кульчицкого и волонтер Роман Ханенко ("Гедзь");

Ветеран батальона Кульчицкого Александр Белоус ("Белый").

По версии следствия, сначала он убил двух мужчин, которые находились рядом, а затем начал стрелять по шестерым, спящим в домике. Впоследствии одному из них, Вадиму Федюнину, удалось убежать и выжить.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Следователи зарегистрировали уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.