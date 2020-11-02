Массовое убийство на Житомирщине: дело Захаренко направили в суд, ему грозит пожизненное заключение
Трагедия произошла 22 мая возле села Новоселица
Жителя Попельнянского района обвинили в убийстве 7 киевлян и покушении на их товарища
58-летнему мужчине грозит лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение
В Житомирской области полиция направила в суд дело Анатолия Захаренко, который обвиняется в убийстве семерых человек.
В понедельник, 2 ноября, пресс-служба МВД сообщила, что "31 октября в суд направлено обвинение 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве 7 киевлян и покушения на убийство их товарища".
Трагедия произошла 22 мая возле села Новоселица. С тех пор подозреваемый находился под стражей, а в уголовном производстве было проведено более сотни экспертных исследований.
"По их результатам, в том числе, установлено, что в крови обвиняемого алкоголя не обнаружено, а также его способность осознавать значение своих действий и руководить ими в момент совершения уголовных деяний", – отметили правоохранители.
Захаренко обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 22 мая в районе села Новоселица Житомирской области были застрелены семь человек. По подозрению в убийстве задержан владелец местного водоема 58-летний Анатолий Захаренко.
По версии следствия, сначала он убил двоих своих знакомых, которые находились рядом, потом начал расстреливать шестерых других, которые спали. Одному удалось убежать в лес, добраться до села и затем вызвать полицию.
Среди погибших были бойцы батальона имени Кульчицкого и в/ч 3018 НГУ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Захаренко сообщили о подозрении 22 мая. На следующий день избрали меру пресечения – удержание под стражей без возможности внесения залога.
Сам он заявил, что у него возникла ссора с гостями и ему якобы угрожали.
Экспертизы, проведенные в рамках следствия, подтвердили, что в момент преступления подозреваемый Анатолий Захаренко был трезвым и вменяемым.