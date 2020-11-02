Массовое убийство на Житомирщине: дело Захаренко направили в суд, ему грозит пожизненное заключение

В Житомирской области полиция направила в суд дело Анатолия Захаренко, который обвиняется в убийстве семерых человек.

В понедельник, 2 ноября, пресс-служба МВД сообщила, что "31 октября в суд направлено обвинение 58-летнего жителя Попельнянского района в убийстве 7 киевлян и покушения на убийство их товарища".

Трагедия произошла 22 мая возле села Новоселица. С тех пор подозреваемый находился под стражей, а в уголовном производстве было проведено более сотни экспертных исследований.

"По их результатам, в том числе, установлено, что в крови обвиняемого алкоголя не обнаружено, а также его способность осознавать значение своих действий и руководить ими в момент совершения уголовных деяний", – отметили правоохранители.

Захаренко обвиняется в совершении уголовного деяния, предусмотренного ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на уголовное преступление), ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

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