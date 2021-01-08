Массовый расстрел, захваты заложников и "звездные" педофилы: 10 самых громких преступлений в Украине 2020 года

В 2020 году в Украине произошел ряд преступлений, которые вызвали большой резонанс в обществе. Помимо пыток и убийств украинцам пришлось "столкнуться" с массовой уличной стрельбой, а также с захватами заложников в трех регионах страны.

OBOZREVATEL сделал обзор самых громких преступлений за год. Подробнее читайте в нашем материале.

21 февраля под Киевом в доме экс-главы МИД Леонида Кожары нашли тело застреленного человека. Погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор холдинга Atlantic Group Сергей Старицкий.

По данным следствия, во время застолья произошел конфликт, который перерос в драку. Леонид Кожара взял пистолет и ударил Старицкого в затылок, а затем выстрелил в голову. Гендиректор Atlantic Group скончался на месте.

В ноябре в суд был передан обвинительный акт против жены Кожары. По данным следствия, женщина сообщила правоохранителям недостоверные сведения во время допроса в качестве свидетеля, чтобы создать алиби мужу. А 23 декабря Киевская областная прокуратура передала в суд обвинительный акт и против Леонида Кожары.

Сам Кожара продолжает находиться под стражей и вины не признает. Следующее заседание суда по делу об убийстве Старицкого состоится 14 января.

В мае "правоохранители" в своем служебном кабинете в отделении полиции в Кагарлыке (Киевская область) несколько раз изнасиловали девушку, которую вызвали в качестве свидетеля.

Также стало известно, что полицейские избили мужчину, который в это время находился в помещении отделения и угрожали ему изнасилованием, ставили на колени, били по голове дубинками, надевали противогаз и стреляли из табельного оружия над головой.

Случаи оказались не единичными. Следствие считает, что руководитель отделения полиции знал о существовании такой практики, однако не принимал никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных.

2 декабря Госбюро расследований передало дело в суд. Обвинительные акты вручены пяти полицейским – бывшему начальнику отделения полиции в Кагарлыке, его заместителю – начальнику сектора уголовного розыска и трем оперативникам. Их обвиняют в пытках, насильственном исчезновении и изнасилованиях.

"Следствием установлено, что указанные работники Кагарлыцкого отделения полиции для раскрытия преступлений пытали и незаконно лишали свободы людей", – рассказали OBOZREVATEL в ГБР.

29 мая в г. Бровары Киевской области произошла уличная перестрелка в стиле "лихих 90-х", в которой участвовало около 100 человек. Часть из них приехали из Киева и Винницы. У задержанных изъяли автоматическое огнестрельное и травматическое оружие.

Стрельба стала результатом попытки "передела" пассажиропотока между двумя перевозчиками.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем – 14 гривен. Это 600 тысяч гривен заработка в день, а за год – около 220 млн гривен. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок – легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика – нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров", – рассказал глава МВД Арсен Аваков.

В мае в Попельнянском районе Житомирской области арендатор ставка, 58-летний Александр Захаренко, расстрелял семерых отдыхающих, причем пятеро из них в тот момент спали.

По словам прокурора, отдыхающие собрались в беседке, они общались, употребляли пищу и спиртные напитки. Вскоре к ним присоединился Захаренко.

Разговор перерос в конфликт из-за различия взглядов. После этого шестеро присутствующих пошли в дом отдыхать, а двое остались в беседке. Захаренко же взял в вагончике, где временно проживал, ружье и патроны, и начал стрельбу в беседке, возле дома и внутри него. Убежать с места происшествия удалось лишь Вадиму Федюнину.

Погибли трое военнослужащих Нацгвардии, еще несколько человек ранее демобилизовались или были уволены по окончанию контракта. Все они – участники АТО на Донбассе.

Анатолию Захаренко грозит пожизненное заключение.

21 июля в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись переговоры, но он отпустил людей только после того, как президент Владимир Зеленский выполнил его условие.

Террористом оказался уроженец России Максим Кривош. Он уже был дважды судим, отбывал наказание в виде лишения свободы совокупным сроком около 10 лет в исправительных учреждениях за совершение ряда тяжких преступлений.

Позднее в Харькове поймали его сообщника. У мужчины нашли пистолеты ТТ с глушителем, патроны и гранаты.

23 ноября суд решил поместить Максима Кривоша в психиатрическую больницу. Накануне Нового года Луцкий горрайонный суд суд продлил меру пресечения (содержание под стражей) до 2 февраля 2021 года.

Кривош подозревается в захвате заложников, террористическом акте, покушении на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обращении с оружием и взрывными устройствами.

Еще один резонансный захват произошел через два дня в Полтаве. 23 июля ранее судимый Роман Скрипник взял в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату, если их не отпустят.

Начальник уголовного розыска полиции Полтавской области, полковник Виталий Шиян, уговорил обменять заложника на себя. После этого Скрипник сел с полковником в машину и уехал. Спустя время "захватчик" отпустил Шияна, бросил автомобиль и скрылся в лесу.

Правоохранители искали Романа Скрипника больше недели, привлекли даже авиацию и обещали денежное вознаграждение.

Так долго скрываться от полиции Скрыпнику, возможно, помогли его навыки: "срочку" он служил в погранвойсках, а в составе 25-й отдельной воздушно-десантной бригады принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе.

1 августа сотрудник спецназа КОРД застрелил "полтавского террориста".

Очередной захват произошел уже в столице. 3 августа мужчина взял в заложники руководителя отделения АО Universal Bank, расположенного в помещении бизнес-центра "Леонардо" в Шевченковском районе Киева.

Он угрожал взорвать здание, если не будут выполнены его требования. Под видом журналистов к террористу прошли руководитель столичной полиции диалога Виктория Азарова и сотрудники СБУ.

В результате спецоперации был задержан гражданин Узбекистана Сухроб Каримов.

Взрыв не произошел, никаких взрывных устройств по итогам проверки также не было найдено.

В 2020 году произошло два резонансных задержания подозреваемых в развращении и изнасилованиях детей. На счету каждого из фигурантов по нескольку жертв.

В августе в Сумской области полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки. Им оказался 31-летний фотограф из г. Горишние Плавни Полтавской области Валентин Василенко.

Скандал разразился после того, как стало известно, что у него много фото со звездами шоу-бизнеса, он сотрудничал с центральными телеканалами, а детей обещал пристроить в различные телепроекты в Киеве. Жители его родного города считают, что насильник безнаказанно орудовал на протяжении 10 лет, а пострадавшие поделились с OBOZREVATEL, как они попадали в ловушку.

На сегодняшний день в деле фигурирует пять маленьких жертв педофила, на момент совершения преступлений им было от 9 до 12 лет.

А в конце ноября полиция Киевской области сообщила о задержании 56-летнего мужчины по подозрению в развращении несовершеннолетних. Впоследствии выяснилось, что это известный фотограф Александр Ктиторчук.

В фотосессиях Ктиторчука принимали участие такие звезды, как Надежда Мейхер-Грановская, Оля Полякова с дочерью, Светлана Лобода, Ольга Горбачева, Наталья Могилевская, Влад Яма, Тина Кароль и другие.

В подозрении Ктиторчуку идет речь о четырех эпизодах, младшей жертве насилия было всего 12 лет. Позднее стало известно, что в деле появился интернатский ребенок, который уже дал показания.

Фотограф находится в СИЗО, расследование продолжается.

В конце ноября знакомые известного музыканта Александра Деревянко забили тревогу: он ушел из больницы, а затем исчез. Спустя несколько дней выяснилось, что мужчина убит.

Преступники под предлогом обучения игре на гитаре втерлись в доверие к Александру Деревянко, попали в его квартиру и задушили.

Завладев документами на три квартиры одинокого мужчины, финансами и ценным имуществом, преступники пытались скрыть тело. Для этого они вывезли свою жертву в гаражный кооператив в Борисполе, где собирались залить тело в бетон. Но там их задержали правоохранители.

Позднее стало известно о третьем подозреваемом – им оказался известный культурист Андрей Подоба.

Двое подозреваемых работали в сети фитнес-клубов Sport Life, третий – посещал его. По информации OBOZREVATEL, у одного из них богатый криминальный шлейф.