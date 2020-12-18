Масштабный пожар в центре Полтавы оказался поджогом: появилось видео

В сети появилось видео, на котором видно момент поджога исторического здания в центре Полтавы – Дома дворянского собрания (бывшего кинотеатра имени Котляревского). Кадры предоставило ООО "СТАРНАЙТ", которое является владельцем сгоревших заведений "Версаль", "Терраса" и "Граммофонъ".

Как пишет 0532.ua, на одном из фрагментов ролика видно, как молодой человек залезает на дерево возле здания, а затем проникает внутрь. Одет мужчина был в джинсы, толстовку и курточку (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Судя по кадрам, вел себя поджигатель довольно нагло: он даже не пытался скрывать своего лица перед камерами. Из-за его перемещений сработал датчик движения, и на место прибыли представители охранной фирмы. Впрочем, внутрь они так и не зашли, поскольку решили, что проблема возникла из-за перебоев в электроснабжении. На съемке видно, как охранники светили фонариками в окна.

Между тем злоумышленник разрушал помещение: он сорвал и разбил монитор компьютера, камеры видеонаблюдения, разбросал мебель и пооткрывал все двери. Кроме того, на записи видно, как он собирает бумаги, которые затем использовал для поджога. Судя по яркой вспышке, для разведения огня мужчина, вероятно, использовал легковоспламеняющуюся жидкость.

Как сообщал OBOZREVATEL: