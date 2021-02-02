Масштабный пожар в "Эпицентре" Первомайска показали с высоты. Видео
В Первомайске Николаевской области 2 февраля злоумышленник поджег ТЦ "Эпицентр". Местные жители засняли пожар с высоты птичьего полета при помощи дрона.
Ролик, на котором можно оценить масштабы ЧП, опубликовали на YouTube-канале "People's Review" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
От здания торгового центра валил большой столб густого черного дыма. Пожар был виден из разных районов города. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области, возгорание локализовали на площади 4 000 квадратных метров. На месте происшествия работали 73 человека и 19 единиц спецтехники.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В городе Первомайск Николаевской области 2 февраля вспыхнул торговый центр "Эпицентр". На месте инцидента работали несколько бригад спасателей.
Причиной пожара стал поджог, 37-летний мужчина зашел в "Эпицентр" с ножом и топором и поджег помещение изнутри. Его задержали охранники ТЦ вместе с полицией охраны, один из сотрудников был ранен. В пресс-службе "Эпицентра" заявили, что поджигателей было двое.