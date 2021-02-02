Масштабный пожар в "Эпицентре" Первомайска показали с высоты. Видео

В Первомайске Николаевской области 2 февраля злоумышленник поджег ТЦ "Эпицентр". Местные жители засняли пожар с высоты птичьего полета при помощи дрона.

Ролик, на котором можно оценить масштабы ЧП, опубликовали на YouTube-канале "People's Review" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

От здания торгового центра валил большой столб густого черного дыма. Пожар был виден из разных районов города. Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Николаевской области, возгорание локализовали на площади 4 000 квадратных метров. На месте происшествия работали 73 человека и 19 единиц спецтехники.

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