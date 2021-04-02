Новые подробности убийства Маши Борисовой: раньше подозреваемый приставал к 11-летнему мальчику
Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой житель села Счастливое Херсонской области ранее якобы приставал к 11-летнему мальчику.
Девочка же успела заказать себе подарок на 8 марта – плюшевого кота, но подарить игрушку ей не успели. Новые подробности резонансного преступления рассказали в программе "Один за всех" на СТБ.
"Днем 6 марта она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого кота. Она меня поцеловала и сказала, что побежала к подружкам на улицу. Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила. Но мама не позволяла им ко мне приходить", – рассказал отец убитой девочки Андрей.
С матерью Марии мужчина развелся два года назад. После этого женщина якобы начала злоупотреблять алкоголем, а в пьяном состоянии даже могла выгнать детей из дома.
В первые дни после задержания главного подозреваемого в убийстве местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети.
В частности, соседка Николая Наталья заявила, что он полтора года назад душил ее 11-летнего сына.
"Дима [сын] идет с канала. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда", – вспомнила женщина.
Психологам мальчик рассказал, что в тот вечер пьяный односельчанин пытался заставить его заняться оральным сексом.
Тогда мама мальчика написала заявление в полицию, но правоохранители якобы просто провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили домой.
Дочь Николая Елена, которая живет в России, в то же время сказала, что подозреваемый "хороший отец". Она не верит, что ее папа мог навредить ребенку.
"Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка – в том, чего он не мог сделать. Он мог быть жесток по отношению ко взрослым людям или своей семье, но не к чужим детям", – уверяла Елена.
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Как писал OBOZREVATEL:
Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.
Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.
Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.
Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.
В сети показали фото из зала суда, где избирали меру пресечения подозреваемому. Мужчину взяли под стражу, прокуратура и следствие настаивают на его пожизненном заключении.
Похороны девочки прошли в субботу, 13 марта, в ее селе. При этом местные жители грозятся совершить самосуд над подозреваемым.