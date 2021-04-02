Новые подробности убийства Маши Борисовой: раньше подозреваемый приставал к 11-летнему мальчику

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании 7-летней Марии Борисовой житель села Счастливое Херсонской области ранее якобы приставал к 11-летнему мальчику.

Девочка же успела заказать себе подарок на 8 марта – плюшевого кота, но подарить игрушку ей не успели. Новые подробности резонансного преступления рассказали в программе "Один за всех" на СТБ.

"Днем 6 марта она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого кота. Она меня поцеловала и сказала, что побежала к подружкам на улицу. Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила. Но мама не позволяла им ко мне приходить", – рассказал отец убитой девочки Андрей.

С матерью Марии мужчина развелся два года назад. После этого женщина якобы начала злоупотреблять алкоголем, а в пьяном состоянии даже могла выгнать детей из дома.

В первые дни после задержания главного подозреваемого в убийстве местные жители начали рассказывать, что его жертвами были и другие дети.

В частности, соседка Николая Наталья заявила, что он полтора года назад душил ее 11-летнего сына.

"Дима [сын] идет с канала. Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном виде и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда", – вспомнила женщина.

Психологам мальчик рассказал, что в тот вечер пьяный односельчанин пытался заставить его заняться оральным сексом.

Тогда мама мальчика написала заявление в полицию, но правоохранители якобы просто провели с мужчиной профилактическую беседу и отпустили домой.

Дочь Николая Елена, которая живет в России, в то же время сказала, что подозреваемый "хороший отец". Она не верит, что ее папа мог навредить ребенку.

"Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка – в том, чего он не мог сделать. Он мог быть жесток по отношению ко взрослым людям или своей семье, но не к чужим детям", – уверяла Елена.

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Как писал OBOZREVATEL:

Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.

Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.

Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.

Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.