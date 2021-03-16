Подозреваемого в убийстве 7-летней Маши Борисовой подтвердили по ДНК: в полиции раскрыли детали резонансного дела

Задержанному по делу убийства 7-летней Марии Борисовой 62-летнему жителю села Счастливое на Херсонщине сообщили о подозрении после молекулярно-генетической экспертизы.

ДНК задержанного совпадает с образцами ДНК, найденными на полиэтиленовом мешке, в котором обнаружили тело ребенка. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Херсонщины полковник Александр Прокудин.

"Я хочу отбросить нарекания некоторых граждан, что преступление навесили на первого попавшегося. Полиция действовала в рамках закона и только после результатов молекулярно-генетической экспертизы мужчине было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – подчеркнул правоохранитель.

Он добавил, что когда полицейские пришли к жилищу мужчины, чтобы его допросить, тот попытался покончить с собой, порезав вены. Копы оказали жителю села первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". Медики госпитализировали подозреваемого.

"14 марта, когда пришел результат экспертизы по стечению образцов ДНК, сомнений не было – совершенными действиями мужчина хотел избежать наказания за совершенное преступление", – сказал Прокудин.

На вопрос о вероятных сообщниках задержанного он ответил, что таких данных на данный момент у полиции нет.

"Но мы продолжаем работать, и нужно выполнить еще огромный спектр работы для доведения дела до суда", – подчеркнул он.

Сейчас подозреваемый не желает сотрудничать со следствием, добавил начальник ГУ Нацполиции Херсонщины.

"Он пользуется законным правом не свидетельствовать против себя", – пояснил Прокудин.

Добавим, еще до того, как стало известно о его причастности, подозреваемый вел себя как и все жители села. В частности, он разрешил правоохранителям осмотреть его жилье.

Как писал OBOZREVATEL:

Маша Борисова пропала 7 марта в своем родном селе. Ее тело нашли спрятанным в мешке за старым сараем. Примечательно, что правоохранители до страшной находки несколько раз проверяли это место.

Подозреваемым оказался 62-летний Николай В. В день похорон ребенка к нему наведались полицейские, и мужчина пытался совершить суицид. Его причастность подтверждена результатами ДНК-экспертизы.

Выяснилось, что он дружил с отцом убитой девочки.

Правоохранители предположили, что убийца девочки мог прятать тело в одной из хозяйственных построек неподалеку от места, где его нашли.