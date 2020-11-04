Маркив продолжит службу в Нацгвардии: в МВД рассказали о громкой победе в суде Италии

Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив расплатился более чем тысячей дней свободы за предвзятость к нему итальянского суда первой инстанции, однако готов продолжать службу в НГУ.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он указал, что осужденный в Италии до 24 лет тюрьмы и оправданный апелляционным судом, украинский нацгвардеец не будет возвращаться в эту страну (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Это была вторая инстанция, апелляционная. Первая была в родном городе погибшего журналиста – Павии, и там присяжные были ангажированы тем, что им хотелось отомстить за гибель человека, живущего в их городе", – пояснил чиновник.

Виталий Маркив возвращается домой Фото для Lb.ua предоставила Людмила Денисова

Заместитель главы МВД добавил, что апелляционный суд для того и существует во всех странах, чтобы исправлять ошибки судей первой инстанции. Однако за эту ошибку Виталий Маркив заплатил тем, что 1222 дня был за решеткой, зная, что ни в чем не виноват.

Геращенко напомнил, как апелляционный суд Милана решил, что все обвинения в адрес украинца не имеют под собой никаких доказательств, и он не причастен к гибели итальянского журналиста Рокелли в городе Славянск в 2014 году во время боевых действий.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и Виталий Маркив в самолете во время возвращения нацгвардейца в Украину Facebook Arsen Avakov

"Это большая победа Украины, и Украина показала, что она может защищать своих достойных сыновей в любой точке мира и побеждать", – сказал он.

Также подчеркнул, что 4 ноября украинцы будут встречать нацгвардейца на родине. После прилета Маркив даст брифинг в аэропорту "Жуляны".

"Сейчас его ждет жена, продолжение службы в Национальной гвардии. У него настроение бодрое, он не будет возвращаться в Италию, хотя там у него есть где жить и гражданство, он будет защищать Украину", – подытожил Геращенко.

Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова и Виталий Маркив перед отправлением из Италии в Украину Facebook Людмилы Денисовой

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