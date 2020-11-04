Маркив продолжит службу в Нацгвардии: в МВД рассказали о громкой победе в суде Италии
Геращенко заявил, что итальянский суд первой инстанции был предвзятым относительно украинца
По его словам, за эту ошибку нацгвардеец заплатил тем, что 1222 дня был за решеткой
Он отметил, что Маркив не вернется в эту страну, хотя там у него есть где жить и гражданство
Боец Нацгвардии Украины Виталий Маркив расплатился более чем тысячей дней свободы за предвзятость к нему итальянского суда первой инстанции, однако готов продолжать службу в НГУ.
Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он указал, что осужденный в Италии до 24 лет тюрьмы и оправданный апелляционным судом, украинский нацгвардеец не будет возвращаться в эту страну (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"Это была вторая инстанция, апелляционная. Первая была в родном городе погибшего журналиста – Павии, и там присяжные были ангажированы тем, что им хотелось отомстить за гибель человека, живущего в их городе", – пояснил чиновник.
Заместитель главы МВД добавил, что апелляционный суд для того и существует во всех странах, чтобы исправлять ошибки судей первой инстанции. Однако за эту ошибку Виталий Маркив заплатил тем, что 1222 дня был за решеткой, зная, что ни в чем не виноват.
Геращенко напомнил, как апелляционный суд Милана решил, что все обвинения в адрес украинца не имеют под собой никаких доказательств, и он не причастен к гибели итальянского журналиста Рокелли в городе Славянск в 2014 году во время боевых действий.
"Это большая победа Украины, и Украина показала, что она может защищать своих достойных сыновей в любой точке мира и побеждать", – сказал он.
Также подчеркнул, что 4 ноября украинцы будут встречать нацгвардейца на родине. После прилета Маркив даст брифинг в аэропорту "Жуляны".
"Сейчас его ждет жена, продолжение службы в Национальной гвардии. У него настроение бодрое, он не будет возвращаться в Италию, хотя там у него есть где жить и гражданство, он будет защищать Украину", – подытожил Геращенко.
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