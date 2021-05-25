Маркив принял участие в следственных действиях на Донбассе. Фото
Военнослужащий Национально й Гвардии Украины Виталий Маркив, который продолжил нести службу в батальоне имени генерала Кульчицкого, прибыл на Донбасс. Там он принял участие в дополнительных следственных действиях Национально й полиции возле телебашни на горе Карачун под Славянском.
Соответствующими кадрами поделился на своей странице в Facebook директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко. По его словам, дополнительные следственные действия необходимы для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима по делу о гибели во время боевых действий на востоке Украины итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Все происходит в такое же время года и такие же дни, как и семь лет назад. Где нес службу, какой был его сектор наблюдения, мог ли увидеть погибших на более чем 1 700 метров в "зеленке"? Борьба за справедливость продолжается", – написал Шевченко.
Он также напомнил, что ответам на все эти вопросы посвящен фильм о Маркиве – "Позывной "Итальянец".
Напомним, 24 мая стало известно, что Маркив, оправданный судом в Италии по делу о якобы причастности к гибели итальянского фотографа и российского переводчика на Донбассе в 2014 году, вернулся на службу в НГУ.
Между тем Кассационный суд Италии получил к рассмотрению апелляционные жалобы на решение Апелляционного суда Милана оправдать Маркива. В ближайшее время ожидается рассмотрение дела в высшей судебной инстанции страны.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 ноября 2020 года в Милане (Италия) состоялось последнее заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Его признали не виновным.
4 ноября Герой вернулся в Украину. Его торжественно встретили в международном аэропорту "Киев".
Напомним, Маркив был арестован в аэропорту Болоньи летом 2017 года.
Бойца обвинили в причастности к смерти итальянского фотографа Андреа Роккелли и его переводчика, россиянина Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года в Славянске в результате минометного обстрела.
Маркив категорически опроверг выдвинутые обвинения. Украина его поддержала.
По данным бывшего первого вице-премьера Виталия Яремы, Роккелли убили террористы: тогда у ВСУ на горе Карачун, из которой якобы велся обстрел, вообще не было минометов.
12 июля 2019 года Маркива осудили к 24 годам тюрьмы.