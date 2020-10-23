Маркив не виновен и защита предоставит убедительные доказательства, – Аваков

В суде Милана (Италия) 23 октября состоялось четвертое слушание в апелляционном деле по украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам лишения свободы.

Поддержать его пришли мать Оксана Максимчук и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Министр заявил, что сторона защиты предъявит суду присяжных факты, свидетельствующие о непричастности бойца НГУ к гибели журналиста Роккелли, информирует пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание будет судьбоносным, и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", – отметил Аваков.

Оксана Максимчук пришла поддержать сына в суде МВД Украины

Однако, по его словам, со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление о якобы угрозах из Украины адвокату семьи погибшего фотокорреспондента Андреа Роккелли Алессандру Баллерини.

Мать нацгвардейца и Аваков на заседании суда в Милане МВД Украины

"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично ко всем высшим органам итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России!" – добавил он.

Также в МВД подчеркнули, что несмотря на дождь и карантин, к зданию суда в Милане пришло много украинцев, чтобы поддержать Маркива.

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