Маркив не виновен и защита предоставит убедительные доказательства, – Аваков
В суде Милана (Италия) 23 октября состоялось четвертое слушание в апелляционном деле по украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам лишения свободы.
Поддержать его пришли мать Оксана Максимчук и глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков. Министр заявил, что сторона защиты предъявит суду присяжных факты, свидетельствующие о непричастности бойца НГУ к гибели журналиста Роккелли, информирует пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Мы ожидаем, что доказательства защиты будут убедительны. Аргументы, которые мы представили суду, уверят в том, что наш солдат не виноват. Я рассчитываю на то, что это заседание будет судьбоносным, и по решению суда уже скоро мы увидим Виталия в Киеве", – отметил Аваков.
Однако, по его словам, со стороны Национальной Федерации Итальянской прессы появилось заявление о якобы угрозах из Украины адвокату семьи погибшего фотокорреспондента Андреа Роккелли Алессандру Баллерини.
"Эти угрозы появились в канун заседания суда, а обращение о них прозвучало публично ко всем высшим органам итальянского правосудия, за исключением прокуратуры, в которую должна была подать заявление потерпевшая. Это лишь еще одна составляющая гибридной атаки на Виталия и на дело, которое рассматривается в суде. Надо говорить по существу, Виталий не виноват, он жертва гибридной войны России!" – добавил он.
Также в МВД подчеркнули, что несмотря на дождь и карантин, к зданию суда в Милане пришло много украинцев, чтобы поддержать Маркива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности Маркива.
29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца, а второе прошло 1 октября.
На заседании Итальянского апелляционного суда по делу Маркива 15 октября его адвокаты предоставили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.