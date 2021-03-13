Круг подозреваемых в убийстве Марии Борисовой расширили: волонтер рассказал, кто в поле зрения полиции

Круг подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой, тело которой нашли в мешке в ее родном селе Счастливое в Херсонской области, расширили: кроме членов семьи, в него вошли и некоторые другие жители села, личности которых пока не разглашают.

Об этом в субботу, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил волонтер и блогер Назар Приходько. По его данным, в населенном пункте напряженная атмосфера, детей не выпускают на улицу, а среди взрослых жителей "царит настроение "Линча".

Приходько рассказал, что пока основных подозреваемых трое: это отец Марии, ее крестный и хозяин сарая, который и нашел тело девочки в мешке.

"Кроме того, правоохранители не списывают и саму мать, ведь она может быть в курсе и покрывать виновного/виновных. К тому же, в селе называют ее неблагонадежной из-за злоупотребления алкоголем", – написал блогер.

Он добавил, что у всех вероятных причастных были отобраны образцы ДНК, результаты по которым могут быть обнародованы, предварительно, 17 марта. После экспертиз у полиции будут основания объявить подозрение и взять фигуранта под стражу.

Приходько также указал, что в Счастливом "по пятому кругу запущено служебных собак, которые могут встретить дополнительные следы, а буквально на каждой улице дежурит полицейский патруль".

Как ранее писал OBOZREVATEL:

Тело Марии Борисовой, которая исчезла 7 марта в Счастливом Алешковского района, было спрятано в мешке за старым сараем на территории села. Ранее это место проверяли несколько раз.