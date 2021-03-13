Круг подозреваемых в убийстве Марии Борисовой расширили: волонтер рассказал, кто в поле зрения полиции
Круг подозреваемых в убийстве 7-летней Марии Борисовой, тело которой нашли в мешке в ее родном селе Счастливое в Херсонской области, расширили: кроме членов семьи, в него вошли и некоторые другие жители села, личности которых пока не разглашают.
Об этом в субботу, 13 марта, на своей странице в Facebook сообщил волонтер и блогер Назар Приходько. По его данным, в населенном пункте напряженная атмосфера, детей не выпускают на улицу, а среди взрослых жителей "царит настроение "Линча".
Приходько рассказал, что пока основных подозреваемых трое: это отец Марии, ее крестный и хозяин сарая, который и нашел тело девочки в мешке.
"Кроме того, правоохранители не списывают и саму мать, ведь она может быть в курсе и покрывать виновного/виновных. К тому же, в селе называют ее неблагонадежной из-за злоупотребления алкоголем", – написал блогер.
Он добавил, что у всех вероятных причастных были отобраны образцы ДНК, результаты по которым могут быть обнародованы, предварительно, 17 марта. После экспертиз у полиции будут основания объявить подозрение и взять фигуранта под стражу.
Приходько также указал, что в Счастливом "по пятому кругу запущено служебных собак, которые могут встретить дополнительные следы, а буквально на каждой улице дежурит полицейский патруль".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Тело Марии Борисовой, которая исчезла 7 марта в Счастливом Алешковского района, было спрятано в мешке за старым сараем на территории села. Ранее это место проверяли несколько раз.
К поискам ребенка были привлечены две сотни полицейских и нацгвардейцев, также помогали местные жители и десятки волонтеров.
По предварительной оценке, девочку задушили. Начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин также заявил, что жертва, возможно, перед смертью была изнасилована.
Отец Марии опроверг, что девочка в день пропажи якобы могла ждать его на остановке общественного транспорта.
Ребенка похоронили в родном селе 13 марта.