Изнасилование и смерть 16-летней Марии на Полтавщине: подозрение объявили подруге

Подозрение в деле о смерти 16-летней Марии Бондаренко в селе Бреусовка Полтавской области 25 июня объявили третьему фигуранту – 17-летний подруге умершей. Напомним, девушка-подросток скончалась в конце апреля после алкогольного отравления и изнасилования, а ее тело нашли на обочине дороги.

Подругу Бондаренко подозревают в том, что она не оказала помощь несовершеннолетней, когда та находилась в опасном для жизни состоянии. В результате Мария умерла. Как передают "Новости Полтавщины", об этом во время брифинга во вторник, 29 июня, сообщил руководитель Полтавской областной прокуратуры Антон Столетний.

Он отметил, что всем фигурантам дела сообщили о подозрении. Так, 5 мая было предъявлено обвинение в изнасиловании основному фигуранту дела. Его арестовали.

"Второму, совершеннолетнему подозреваемому предъявлено обвинение по трем статьям: подстрекательство к изнасилованию несовершеннолетней девушки, неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее смерть потерпевшей, и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", – сказал Столетний.

Указаному подозреваемому также выбрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Еще одному фигуранту прокуратура не смогла предъявить обвинение, поскольку он является несовершеннолетним.

"Но к нему будет решаться вопрос по применению мер воспитательного характера. Это также привлечения к уголовной ответственности, но с учетом возраста лица, это несколько другой процессуальный характер", – пояснил главный прокурор области.

Напомним: следствие установило, что накануне смерти потерпевшая вечером гостила в доме знакомого в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего парня.

По делу было допрошено 52 человека и проведено два обыска. По состоянию на 29 июня прокуратура назначила 30 экспертиз, половина из которых уже выполнены. Завершить их планируют в середине июля, после чего – передать материалы в суд.

Как ранее писал OBOZREVATEL: