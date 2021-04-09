Відомо, що одним з найбільш ймовірних сценаріїв нарощування російської агресії проти України, є напад на нашу державу з Азовського моря.

З метою здійснення контролю за військовими кораблями Росії, відбиття збройного нападу та вторгнення на територію України озброєних військових груп, припинення збройних конфліктів та провокацій, а також виконання інших критично важливих для національної безпеки завдань, в акваторії порту Маріуполь розміщена база кораблів та катерів Маріупольського загону Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Зазначу, що корабельно-катерний склад Маріупольських моряків-прикордонників базується, в тому числі, на двох державних причалах порту, де забезпечується підтримання сил Морської охорони у заданій бойовій готовності та безпечна стоянка.

Також впевнений, що нікому не треба нагадувати, що після підступного нападу Росії, щоденно, з 2014 року, морські прикордонники, ризикуючи власним життям, віддано служать українському народові.

Але не дивлячись на ці обставини, а також стягування російських військ до кордонів України, яке триває останнім часом, стала відома шокуюча інформація: капітан порту Маріуполь, який є співробітником цивільної Державної служби морського та річкового транспорту України, зобов’язав загін морських прикордонників звільнити до 1 травня цього року державні причали порту Маріуполь з порядковими номерами 3 та 4 і перешвартувати кораблі до інших причалів, які за своїми характеристиками не підходять для базування корабельно-катерного складу Морської охорони!

Підставою свого абсурдного розпорядження капітан порту зазначив процес передачі згаданих державних причалів на баланс державного підприємства "Азовський судноремонтний завод", що наразі триває.

Вочевидь, розпорядження капітана порту Маріуполь завдає прямої шкоди національній безпеці Україні та деморалізує особовий склад Морської охорони в цей надзвичайно складний для нашої держави час.

Враховуючи викладене, публічно та переконливо прошу всі компетентні органи державної влади якнайшвидше розібратися в ситуації та вжити усіх належних заходів щодо передачі двох державних причалів, на яких зараз базується корабельно-катерний склад Маріупольського загону Морської охорони Держприкордонслужби, до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби України.

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