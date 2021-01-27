Топ-пропагандистка Путина Симоньян появилась в оккупированном Донецке и похвасталась фото

Российская топ-пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.

Соответствующей фотографией, сделанной на фоне таблички с названием города, журналистка поделилась в своем Telegram-канале в среду, 27 января.

"Если кто меня потерял, я тут", – написала женщина. Цель своей поездки на территорию Украины, временно неподконтрольную Киеву, она не сообщила.

Как передает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники в "ДНР", россиянка якобы посетила "непосредственно линию соприкосновения рядом с Донецким аэропортом".

Предварительно, Симоньян побывала в Иверском монастыре, который находится рядом с ДАП.

Вскоре российская пропагандистка написала в Telegram, что визит на Донбасс совершала не одна, а со своим мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном.

Симоньян назвала своих спутников "зачетными защитниками".

Как писал OBOZREVATEL: