Топ-пропагандистка Путина Симоньян появилась в оккупированном Донецке и похвасталась фото
Российская топ-пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецк.
Соответствующей фотографией, сделанной на фоне таблички с названием города, журналистка поделилась в своем Telegram-канале в среду, 27 января.
"Если кто меня потерял, я тут", – написала женщина. Цель своей поездки на территорию Украины, временно неподконтрольную Киеву, она не сообщила.
Как передает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на свои источники в "ДНР", россиянка якобы посетила "непосредственно линию соприкосновения рядом с Донецким аэропортом".
Предварительно, Симоньян побывала в Иверском монастыре, который находится рядом с ДАП.
Вскоре российская пропагандистка написала в Telegram, что визит на Донбасс совершала не одна, а со своим мужем, телеведущим Тиграном Кеосаяном, а также пропагандистом Романом Бабаяном.
Симоньян назвала своих спутников "зачетными защитниками".
Как писал OBOZREVATEL:
Недавно британское издание The Times обвинило российский пропагандистский телеканал НТВ в расизме из-за пародии на бывшего президента США Барака Обаму. В международный скандал попала программа, которую ведет Тигран Кеосаян.
В СМИ раскрыли зарплату Симоньян. Официально в 2020 году она получала 36,4 млн рублей (13,3 млн грн).