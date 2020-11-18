Манна небесная для НАБУ, НАЗК и других антикоррупционеров
Кто больше радуется решению КСУ о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции"?
Конечно, антикоррупционные органы. Это для них, как манна небесная – можно использовать для оправдания своей преступной бездеятельности.
Например, НАЗК считает, что они лишены права даже принимать почту ...
Почему же не забьете досками свои окна и двери? Почему же заявления об увольнении не пишете и продолжаете получать большую зарплату?
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