Кто больше радуется решению КСУ о признании неконституционными отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции"?

Конечно, антикоррупционные органы. Это для них, как манна небесная – можно использовать для оправдания своей преступной бездеятельности.

Например, НАЗК считает, что они лишены права даже принимать почту ...

Почему же не забьете досками свои окна и двери? Почему же заявления об увольнении не пишете и продолжаете получать большую зарплату?

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