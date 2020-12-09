Вооруженный педофил насиловал детей по всей Украине. Теперь он хочет вырваться на свободу

Звездному фотографу, которого сумские правоохранители задержали за изнасилование 9-летней девочки, предъявили новые подозрения. Полицейские разыскали еще четырех детей, пострадавших от 31-летнего Валентина Василенко. Также у мужчины нашли огнестрельное оружие.

Сейчас насильник сидит в Сумском СИЗО, но пытается выйти на свободу – 22 декабря суд будет рассматривать ходатайство его адвокатов об изменении меры пресечения.

Процессуальный руководитель – прокурор Сумской местной прокуратуры Галина Рекуненко рассказала OBOZREVATEL о новых подробностях резонансного дела.

– Галина, фотографа с Полтавщины задержали по одному "эпизоду", однако я знаю, что в деле появились и другие маленькие жертвы. Можете рассказать, откуда эти дети и сколько им лет?

– На момент совершения преступлений девочкам было от 9 до 12 лет, а сегодня им 10-14. Они живут в разных регионах Украины. Эти потерпевшие были установлены в ходе проведения негласных следственных (розыскных) действий. Следователями и оперативными сотрудниками была проведена огромная работа, они вместе с психологами ездили по разным городам Украины.

– После того как этого человека (человека ли?) задержали после изнасилования ребенка, в СМИ было много публикаций. Обращались ли другие жертвы или их родители в полицию?

– Обращений от других пострадавших не было. Более того, мы столкнулись с ситуацией, когда установили пострадавших, однако их родители не разрешили провести никаких следственных действий. Таким образом, мы были лишены возможности доказать совершение преступлений в отношении этих детей.

– Слышала, что подозреваемый в изнасиловании и развращении детей любым способом хочет выйти из следственного изолятора под домашний арест. Говорили, что он сидит в общей камере и опасается определенных "рисков". Его действительно могут отпустить?

– Защитниками подозреваемого действительно подавалась апелляционная жалоба на решение суда о продлении ему меры пресечения в виде содержания под стражей – хотят домашний арест. Такая процедура предусмотрена действующим законодательством, однако сторона обвинения убеждена, что подозреваемый должен находиться исключительно под стражей без возможности внесения залога. А вот сторона защиты считает, что относительно него это будет "слишком жестоко".

Но рассматривая такого рода ходатайства, суд принимает во внимание все обстоятельства дела: наличие рисков повторного совершения подобного преступления, может ли этот человек скрыться от органов досудебного расследования, суда, а также может ли повлиять на пострадавших или свидетелей.

То есть, теоретически подозреваемый мог выйти на свободу, но, по моему мнению, суд обоснованно отказал ему в этом. Хотя защитники подозреваемого собрали даже характеристики, отзывы от его работодателей.

– Но адвокаты не оставили попыток вытянуть Василенко из-за решетки?

– Последним решением суда подозреваемому продлен срок содержания под стражей до 1 января 2021 года. Однако его адвокатами была подана апелляционная жалоба на это решение – рассмотрение состоится 22 декабря.

В ближайшие дни мы откроем материалы досудебного расследования для ознакомления стороне защиты. После того как они ознакомятся, обвинительный акт будет передан в суд.

В дальнейшем каждые 60 дней, если другое не будет указано в решении суда, будет решаться вопрос о продлении меры пресечения. Мы будем настаивать, чтобы подозреваемый продолжал находиться под стражей.

– Какой срок давности по такого рода преступлениям?

– По нашему законодательству срок давности по привлечению к уголовной ответственности зависит от тяжести совершенного преступления.

Среди тех эпизодов, которые были предъявлены в подозрении, есть тяжкие и особо тяжкие преступления. За тяжкие предусмотрено 10 лет давности для привлечения к уголовной ответственности, за особо тяжкие – 15 лет. Но когда лицо повторно совершает преступление, то срок давности прерывается и начинает исчисляться сначала. Последнее уголовное правонарушение было совершено подозреваемым 31 июля 2020 года.

Вместе с тем следует отметить, что в соответствии с ч.1 ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

На сегодняшний день подозреваемому предъявлено подозрение по семи эпизодам его преступной деятельности .

Один эпизод – по ч.1 ст. 155 Уголовного кодекса Украины (половые отношения с лицом, которое не достигло 16 лет).

Два эпизода по ч. 2 ст. 156 (развращение малолетних).

Еще два эпизода – по ч. 6 ст. 153 (сексуальное насилие, совершенное повторно). Это насильственные действия сексуального характера, не связанные с проникновением в тело в отношении лица, не достигшего 14 лет – независимо от согласия.

Один эпизод по ч.6 ст. 152 (изнасилование). Тут речь об оральном проникновении в тело малолетнего ребенка с использованием гениталий.

"По поводу двух последних эпизодов по ст. 152 и 153 – это особо тяжкие преступления. За них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное ", – объяснила прокурор Галина Рекуненко.

Помимо вышеперечисленного, предъявлено подозрение и по ч.1 ст. 263 (приобретение и хранение боеприпасов и огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения).

31-летний фотограф – уроженец города Горишние Плавни Полтавской области. Как рассказывали OBOZREVATEL местные жители, он жил красиво – ездил на Tesla, имел несколько последних iPhone и вообще любил пустить пыль в глаза.

Также известно. что он сотрудничал с несколькими телеканалами в Киеве, делал селфи со знаменитостями, а детей заманивал обещаниями пристроить на ТВ.

Жители его родного города убеждены, что педофил безнаказанно ходит на свободе минимум 10 лет. Его жертвы откровенно рассказали OBOZREVATEL о том, как попадали в ловушку.